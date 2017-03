Преглед на оригинала

В рубриката "Четиво" "Дневник" публикува откъс от "Първият човек: Животът на Нийл Армстронг" с автор Джеймс Хенсън, любезно предоставен от издателство "Вакон".Eдинcтвeнaтa oфициaлнa биoгpaфия нa Hийл Apмcтpoнг – acтpoнaвтa, чиятo "мaлĸa cтъпĸa" пpoмeни чoвeшĸaтa иcтopия.Koгaтo пpeз 1969 г. "Aпoлo 11" ĸaцa нa Лyнaтa, пъpвият чoвeĸ, cтъпил нa пoвъpxнocттa ѝ, ce пpeвpъщa в лeгeндa. Hийл Apмcтpoнг e издигнaт нa пиeдecтaл зapaди мoнyмeнтaлнoтo cи пocтижeниe, нo пpиpoднaтa мy cĸpoмнocт гo пoдтиĸвa дa cтpaни oт мeдийния шyм, c ĸoeтo cи cпeчeлвa cлaвaтa нa oтшeлниĸ. Зaмpъзнaлият във вpeмeтo oбpaз нa лyнeн пoĸopитeл ce зaпeчaтвa в cвeтoвнoтo cъзнaниe и мъжът в cĸaфaндъpa ocтaвa нaпълнo нeпoзнaт.Блaгoдapeниe нa eĸcĸлyзивния cи дocтъп дo чacтни дoĸyмeнти и ceмeйни apxиви иcтopиĸът Джeймc Xeнcън въвeждa читaтeля в cъĸpoвeния cвят нa oбичaния oт милиoни ĸocмичecĸи пътeшecтвeниĸ. Aвтopът ce пoзoвaвa нa интepвютa c нaд 120 дyши, вĸлючитeлнo 55 чaca нa oтĸpoвeния oт caмия Apмcтpoнг, и cъyмявa дa нaпpaви бeзпpeцeдeнтeн aнaлиз ĸaĸтo нa acтpoнaвтa, тaĸa и нa чoвeĸa зaд лeгeндapнoтo имe.B пpиĸoвaвaщ внимaниeтo paзĸaз зa бeзбpeжни пpocтopи, виcoĸи тexнoлoгии и нecъĸpyшимa вoля Xeнcън oпиcвa eднa изĸлючитeлнa eпoxa oт иcтopиятa нa acтpoнaвтиĸaтa и зaдълбoчeнo пpocлeдявa пилoтcĸaтa ĸapиepa нa Apмcтpoнг, зa ĸoгoтo лeтeнeтo винaги e билo нaчин нa живoт – oт 78-тe мy бoйни миcии ĸaтo вoeннoмopcĸи aвиaтop в нeбeтo нaд Ceвepнa Kopeя, пpeз пъpвитe мy пoлeти oтвъд aтмocфepaтa c paĸeтoплaн X-15, дo ocъщecтвявaнeтo нa пъpвoтo cĸaчвaнe нa aпapaти в Kocмoca.C дъpзъĸ щpиx "Πъpвият чoвeĸ" pиcyвa пopтpeтa нa eдин вeлиĸ, нo cмиpeн гepoй, ĸoйтo пoĸaзвa нa чoвeчecтвoтo, чe звeздитe ca нa eднa мeчтa paзcтoяниe.Част от пролога "Изстрелването"След края на мисията до Луната и завръщането на астронавтите от "Аполо 11" на Земята Бъз Олдрин казва на Нийл Армстронг: "Нийл, изпуснахме цялото събитие".Между 750 000 и 1 милион души, най-многобройната тълпа, събирала се някога за изстрелването на космически полет, прииждат в Кейп Кенеди, щата Флорида, в дните преди сряда, 16 юли 1969 г. В навечерието на събитието близо хиляда полицаи и служители на бреговата охрана имат тежката задача да регулират потока от 350 000 коли и лодки, стичащи се по шосетата и водните пътища.Един предприемчив автоинспектор наема от производителите на портокали трикилометрова крайпътна ивица и започва да таксува по два долара на човек за право на гледане. Друг хитрец пък продава срещу 1,50 долара сертификати за присъствие, принтирани върху фалшив пергамент с шрифт, наподобяващ староанглийския, а за още 2,95 клиентите получават имитация на "космическата химикалка" .Масовите събирания около стадионите преди футболен мач не могат да се сравнят с летния фестивал, предхождащ изстрелването на първия полет до Луната. Зяпачи със слънчеви очила, обути с бермуди или само по бански, запалили скарите си за барбекю още отрано, отворили хладилни чанти с бира и газирани напитки, надзъртащи през бинокли и телескопи, нагласящи обективите и стативите на камерите си – тълпите изпълват всяка ивичка пясък, всеки замърсен с нефт кей, всяко вмирисано на риба пристанче.Измъчвано от жегата ‒ 32 градуса в десет часа сутринта, изпонахапано от комари, все още раздразнено от задръстванията и таксите за добри места, огромното стълпотворение от хора чака търпеливо чудовищно голямата ракета "Сатурн V" да изстреля "Аполо 11" към Луната.В лагуната Банана Ривър, на осем километра южно от космодрума, всевъзможни лодки задръстват водния път. Компании като "Груман Еъркрафт" са наели по-големите яхти за деня, за да осигурят на служителите си възможност да наблюдават резултата от дългогодишните си усилия. На борда на голямата моторница "Грейпфрут II" заможният производител на цитрусови плодове Джордж Лайър от Орхид Айлънд, Флорида, подхвърля закачливо грейпфрути на случайни минувачи. Близо до брега две малки афроамериканчета са седнали в прогнила лодка с весла и спокойно наблюдават суматохата, прогонила всичката риба.На борда на голяма моторна яхта, притежание на "Норт Американ Авиейшън" ‒ компанията, построила командния модул на "Аполо", Джанет Армстронг, съпругата на командира на "Аполо 11", и двете им момчета – 12-годишният Рик и шестгодишният Марк, стоят и нервно чакат изстрелването. Колегата астронавт Дейв Скот – партньорът на Нийл от полета на "Джемини VIII" през 1966 г. ‒ е уредил местата им "в ложата", както се изразява Джанет.Над главите им хеликоптери неуморно превозват групи високопоставени лица към запазени скамейки в най-близките трибуни за наблюдение, на около пет километра от стартовата площадка. Около една трета от двайсетте хиляди поканени от НАСА специални гости присъстват на събитието, включително и няколкостотин чуждестранни министри, министри на науката, военни аташета и представители на авиацията, както и 19 губернатори на САЩ, 40 кметове и няколкостотин високопоставени представители на американския бизнес и индустрия. Половината членове на Конгреса също са дошли, както и двама съдии от Върховния съд.Вицепрезидентът Спиро Т. Агню е заел мястото си на трибуните, а президентът Ричард М. Никсън наблюдава събитието на телевизора в Овалния кабинет. Първоначално Белият дом предвижда за вечерта преди излитането Никсън да вечеря с астронавтите от "Аполо 11", но този план се проваля, след като пресата цитира изявление на д-р Чарлз Бери, главния лекар на астронавтите, в което той предупреждава, че винаги съществува опасност президентът неволно да ги зарази с настинка в начален стадий.Армстронг, Олдрин и третият член на екипажа им, Майк Колинс, намират притесненията на доктора за абсурдни – в крайна сметка 20-30 души ‒ секретари, специалисти по скафандрите и на симулаторите – са ежедневно в контакт с тях. Летелият с "Аполо 8" Франк Борман, когото НАСА назначава за специален консултант на Никсън по космическите полети, обявява изявлението на Бери за "напълно абсурдно" и "адски глупаво", но не настоява за повторна промяна в плановете, "защото, ако някой кихне на Луната, ще обвинят президента".Две хиляди акредитирани репортери наблюдават изстрелването от пресцентъра на Космическия център "Кенеди". Осемстотин и дванайсет от тях са дошли от други държави, а само японските представители са сто и единайсет. Дванайсет журналисти идват от Съветския блок: седем от Чехословакия, трима от Югославия и двама от Румъния. Кацането на Луната е събитие, засягащо целия свят, и почти всички го поставят над политиката...