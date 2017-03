Адел потвърди, че се е венчала за дългогодишния си приятел

Поп певицата Адел потвърди, че е омъжена за дългогодишния си приятел Саймън Конецки, съобщи "Гардиън".Двойката има четиригодишен син, но певицата, която напълно изчезна от небосклона задълго след раждането му, ревниво пази личния си живот. На сцената обаче е много общителна. На концерт в Бризбейн, Австралия, снощи тя сподели подробности.Чувството, когато за пръв път се влюбиш в някого, е най-великото усещане на света, заяви певицата, представяйки баладата за разбити сърца Someone Like You. "Очевидно не мога да го изживявам отново и отново, защото вече съм омъжена. Открила съм новия си човек."Конецки е бивш финансист и основател на благотворителната организация Drop4Drop, която подпомага достъпа до чиста питейна вода.На наградите "Грами" преди месец Адел стана първата изпълнителка, грабнала трите най-престижните приза - за песен, запис и албум, в две различни години.