17-годишен финалист от X Factor ще представя България на "Евровизия"

Кристиан Костов, който след два дни навършва 17 години, ще представя България в тазгодишното издание на "Евровизия". Той ще стъпи за пръв път на сцената на музикалния конкурс през май в украинската столица Киев, съобщиха от Българската национална телевизия.Според предварително изтегления жребий България е във втория полуфинал на състезанието. За българския представител ще могат да гласуват зрителите и журитата на 21 държави - Украйна, Франция, Германия, Швейцария, Македония, Естония, Израел, Малта, Холандия, Сърбия, Дания, Русия, Румъния, Сан Марино, Литва, Хърватска, Норвегия, Беларус, Унгария, Австрия и Ирландия.Песента, която Кристиан Костов ще представи на "Евровизия" 2017, е озаглавена Beautiful Mess. Композицията е с модерно поп звучене и е създадена от музиканти от няколко страни, които стоят и зад песента If love was a crime на Поли Генова. С нея тя успя да достигне до четвърто място на финала на конкурса миналата година.Песента Beautiful Mess ще бъде достъпна днес след 18 ч. в официалния канал на "Евровизия" в YouTube и на сайта на конкурса – eurovision.tv."Това е най-големият и вълнуващ подарък, който можех да получа 2 дни преди да навърша 17 години. Новината, че съм избран да представя България на тази престижна сцена, ме кара да се чувствам безкрайно щастлив, но и отговорен пред всички българи", заяви Кристиан Костов.Той е познат на българската публика като финалист от четвъртия сезон на музикалното риалити X Factor. Дебютният му сингъл "Не си за мен" оглави националната класация на най-излъчваните български песни в ефир за две седмици.В БНТ са постъпили общо 11 кандидатури с предложение за българското участие в "Евровизия" 2017, които включваха песен, изпълнител и концепция за сценично представяне. Предварителна селекция от страна на обществената телевизия допусна до участие 6 предложения, които отговарят на всички посочени от медията изисквания.Чрез специално създадена онлайн платформа музикалните специалисти имаха възможност да се запознаят с всички представени проекти и да изразят своето професионално мнение и препоръки, които да подпомогнат експертната комисия на БНТ при взимането на окончателно решение.Кристиан Костов е познато име и в Русия, тъй като живее там от дете. Той стартира музикалната си кариера на 6 години в престижната музикална школа в Москва "Непоседы", която е известна с развитието на млади таланти. В нейното портфолио можем да намерим доста известни имена от руската музикална сцена като ТАТУ и Сергей Лазарев. Школата дава професионален тласък на Кристиан и възможността да участва в множество концерти от голям мащаб до 2011 г., когато решава да напусне групата и да стартира солова кариера.Той има участия в редица национални и международни състезания, като Sound kids, където е победител, "Нова вълна за деца" (финалист през 2012 г.) и трето място на "Школа музыки" през 20102 г. Въпреки тези успехи нищо не може да се сравни с участието на Кристиан в предаването за деца таланти The Voice Kids, където негов ментор става победителят от "Евровизия" 2008 Дима Билан. В шоуто Кристиан успява да стигне до финалната фаза, но не успява да я спечели.Преди две години Костов е поканен да участва в големия финал на проекта на УНИЦЕФ "#Imagine project". През годините събитието е обединявало доста известни личности като Одри Хепбърн, Дейвид Бекъм, Кейти Пери и много други.През 2014 г. Кристиан Костов е единственият, роден в Русия изпълнител, който е поканен на една сцена с личности като Йоко Оно, Хю Джакман, Даниела Меркюри и др. По-късно през същата година той издава първия си сингъл в Русия – "Слушай дождь". През април 2015 г. Кристиан изпълнява композицията си пред повече от 3000 души заедно с неговия собствен танцов състав – KrisKrew.През лятото на 2015 г. той се включва в българския вариант на световното музикално риалити X Factor, където успява да впечатли с таланта си.