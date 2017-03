Видео: Натали Портман се снима в клип на Джеймс Блейк дни преди да роди

Натали Портман се появява в новия видеоклип на британския музикант Джеймс Блейк, сниман дни преди актрисата да роди второто си дете.

Носителката на "Оскар" е в центъра на изящния черно-бял клип към песента Willing My Heart, в който плува под вода, играе си с 5-годишния си син Алеф и съзерцава напредналата си бременност. Един от кадрите улавя движенията на нероденото дете.

В края на февруари Портман роди дъщеря си Амалия, втора от брака й с хореографа Бенджамин Милепийд. Заради това тя пропусна церемонията на оскарите, където отново бе номинирана за най-добра актриса.

Клипът е режисиран от Анна Роуз Холмър, отговорна за филма The Fits от 2015 г. и е снимано от Наташа Брайер, известна като оператор на филмите "Неоновият демон" (2016 г.) и "Скитникът" (2014 г.).



Песента е от The Color of Anything, третия студиен албум на изпълнителят Джеймс Блейк. За него имат принос още Джъстин Върнън, фронтмен на групата Bon Iver, както и рапърът Франк Оушън, който пише текста за My Willing Heart заедно с Блейк.