Джаз надеждата Шабака Хътчингс за (пре)осмислянето на корените

© The Quietus Шабака Хътчингс излиза на сцената на Mixtape 5 тази вечер от 21 ч.

Лондонският саксофонист Шабака Хътчингс е едновременно едно от най-обещаващите имена в джаза и един от най-трудно предвидимите музиканти.

Концертът му тази вечер в Mixtape 5 отбелязва третото му гостуване в София за по-малко от година. През есента той гостува с другите си две групи – Songs of Kemet и The Comet is Coming, чийто дебютен проект получи номинация за най-добър британски албум. Shabaka & The Ancestors е третата му паралелна група, а всичките проекти, в които участва междувременно, са трудно изброими. Интересите му покриват всичко в спектъра на карибския и африкански джаз, фънка и сайкъделик рока.

Shabaka & The Ancestors е най-вече повлияна от карибското музикално наследство и къде творческата и личната история се пресичат. Съвсем тематично, дебютният им албум се казва Wisdom of the Elders. Записан е в Йоханесбург, Южна Африка - страна, което впечатлява Шабака със сцената си, когато е на турне с нигерийска група преди около десет години.

"Идеята на името на групата и албума е да се погледне върху корените отвъд традиционната представа за кръвната линия. Можем да осмислим темата по начина, по който духовността ни се изгражда през годините, как предишните преживявания на поколенията преди нас влияят на нашата генерация и как това е отразено през литературата, музиката, изкуство като цяло", казва Шабака малко преди да отлети към София. Роден е през 1984 г. в Лондон, но прекарва детството си в Барбадос. Завръща се във Великобритания, когато е на 16 години и бързо става част от ъндърграунд джаз сцената на столицата.

Хътчингс започва да мисли по темата за корените все повече покрай пътуванията си из Карибските острови. Обикновено семействата там рядко знаят нещо за историята на рода си отвъд бабите и дядовците си. "Което не се дължи на липса на интерес, а по-скоро невъзможност да го направиш. Няма особена документация, а разбираемо технологията за разчитане на ДНК не е разпространена по финансови причини. Самият аз не знам какъв е бил родът ми отвъд баба ми, която живя до 103-годишна възраст."

Намира биографичен оттенък и в интереса си към африканската музика. "Прадядо ми е служил в Кейптаун по време на Втората световна война, като е бил по погрешка изоставен там. Заради благотворителни акции на масоните там той успява да се завърне вкъщи. Ако съдбата беше решила друго, вероятно връзката ми с региона щеше да е още по-специфична..."

Постоянният адрес на Шабака Хътчингс все още е в Лондон, но трудността да се издържаш като музикант там все повече го замисля да заживее другаде. "След всички пътувания по света и срещите с толкова невероятни хора мисля, че е логично Лондон да не е мястото, на което да остана до края на живота си."

Музиката му е предимно инструментална, но той не мисли, че това ограничава посланията му по някакъв начин. Нещо повече - Шабака казва, че разочарованието си от политиката на Великобритания и САЩ може да изрази само чрез саксофона си.

"А така или иначе, изразът на разочарование е съвсем лесно отличим и в невербалния звук. Трудно ми е да кажа коя е най-политически заредената ни песен, но има една композиция на Sons of Kemet, която се казва In Memory of Samir Awad. Тя беше написана в памет на палестински тийнейджър, убит от израелските сили по време на протест срещу изграждането на стена в селото му."

Има ли нещо, което европейската сцена може да научи от африканската? Според него - най-вече в излизането извън нормата. Следващият му жанров завой е възможно да не е директно свързан с джаза. "Българската фолклорна музика е нещо, което ме интересува от много време. Слушах Иво Папазов и впоследствие започнах да чета книгата May It Fill Your Soul на Тимъти Райс, който прави етномузикално изследване на фолклора ви. Това веднага създаде интерес у мен не само да слушам, но и да се опитам да разбера дълбочината в музиката, традицията."

Все по-голямото признание около проектите на Шабака Хътчингс идва на фона на все по-голямото присъствие на джаза в поп културата – от биографични филми за Майлс Дейвис и Чет Бейкър, до оскарови фаворити като La La Land.

"Мисля, че джазът стига все повече до правилната публика. Предполагам, филми като La La Land помагат за това в глобален план, тъй като показват едно адекватно портретиране на жанра. А и все пак дори и лошата реклама пак е реклама. Изключително лесно е което и да било музикално движение да изпадне от медийния фокус и в един момент вече да не бъде масово търсенето. Така че всичко, което задържа джаза в публичното внимание, е добре дошло. Разбира се, нищо от това не помага на музикантите творчески, но дори и джазът да присъства в поп културата не по най-автентичния начин, това ни помага да достигаме до по-широк кръг от хора."

Събитието се организира от радиопредаването Falshimento. Вратите на Mixtape 5 отварят в 20 ч., а Shabaka & The Ancestors излизат на сцената в 21 ч. След изявата му, българската експериментална фолклорна група Kayno Yesno Slonce ще представи новия си албум Mare Verborum.

Билетите в системата на Ticketlogic са на цена 30 лв. до 16 ч., след което могат да бъдат намерени на входа на клуба на цена 35 лв.