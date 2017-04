По-богата програма и нови категории на фестивала Master of Art

© Организаторите

Над 60-те премиерни за България заглавия, които ще са част от фестивала Master of Art, бяха обявени днес. Двойно по-богата програма, два пъти повече български проекти, две нови категории и една световна премиера са част от новините за фестивала, който ще протече между 20 и 30 април.

С прожекции в 4 софийски киносалона – "Люмиер Лидл", кино "Одеон", "Евро Синема" и кино "G8", тазгодишното второ издание на Master of Art обещава да заинтригува зрителите с премиерни за страната ни проекти, свързани с документалното кино, арт рекламата и изкуството във видеоигрите.

Един от акцентите е световната премиера на испанския филм "Реймон Русел: Денят на славата", посветен на френския писател и драматург, който е вдъхновил Салвадор Дали, Марсел Пруст, Енрике Вила-Матас и много други автори и артисти. От филма "Впечатления от Горна Монголия", който Дали посвещава на Русел, до разговори с различни специалисти, документалната творба разкрива фигурата на един от най-влиятелните писатели за изкуството на XX век.

Друго интересно заглавие е "Елис", късометражният филм на режисьора Джей Ар с участието на Робърт де Ниро. Той разказва историята на емигрантите, борили се да пристигнат в САЩ, за да избягат от бедност, диктатура или война. Темата на филма, каза Найо Тицин, артистичният директор на Master of Art, е особено важна днес.

Филмът "Кой се страхува от Юлия Кръстева" на режисьорите Искра Ангелова и Милена Гетова ще направи премиерата си на фестивала. Той ще разкаже историята за един от най-великите български умове - Юлия Кръстева, която се описва като "една жена с български произход, френска националност, европейско гражданство, осиновена от Америка". Днес тя се занимава с психоанализа, за да помогне на млади хора, привлечени от ислямския радикализъм и ДАЕШ.

Новите категории на фестивала са "Арт инсталации, съвременно и протестно изкуство" и "Изкуство във видеоигри".

В сферата на арт инсталациите и протестното изкуство са разнообразни заглавия – "Мост към Кристо" разказва за последния проект на българския артист "Плаващите кейове", "Акт и наказание" ще разгледа протестните изяви на руската група "Пуси Райът", а "Парижка кула 13" представя историята на изоставена девететажна сграда в Париж, която става обект на едни от най-добрите улични артисти в града, преди да е съборена и разрушена напълно.

Изкуството във видеоигрите е рядка категория за България. Александър Бакалов, PR мениджър на веригата за видеоигри Pulsar Games, ще е част от журито в тази област. Макар да няма български, игрите, които ще са част от тазгодишния Master of Art, са все толкова интересни: Ori and the Blind Forest, No Man’s Sky, Firewatch, Quadrilateral Cowboy и много други. Скоро ще бъдат обявени датите за представяне на проектите.

Пълната програма за фестивала е достъпна тук.