Новият филм на Командарев попадна в селекция на Кан

Новият игрален филм на режисьора и сценарист Стефан Командарев "Посоки" попадна в официалната съпровождаща програма "Особен поглед" (Un Certain Regard) на юбилейния 70-и кинофестивал в Кан, смятан за най-голямото годишно събитие в света на кино изкуството.

Организаторите обявиха в четвъртък 19-те участници в конкурсната програма, 16 - в "Особен поглед", по 3 извън конкурса и в "Среднощни прожекции" плюс 8 специални прожекции, 1 филм на Алехандро Иняриту в специалната категория "Виртуална реалност" и четирите събития, посветени на юбилея на фестивала.

"Посоки", в който съсценарист е Симеон Венциславов, е заснет преди 5 месеца и още не е показван в България, съобщиха от агенция BTL Refresh.

"Радваме се да посрещнем и България на юбилейното ни издание", каза Тиери Премо директор на фестивала по време на пресконференцията.

"Това е пореден голям успех за новото българско кино. За нас е изключителна чест и привилегия да сме селектирани в Кан и именно там да направим световната си премиера. До няколко месеца ще представим "Посоки" и на българската публика", сподели режисьор Стефан Командарев.

Сюжетът на "Посоки" (бел.ред. - работното заглавие бе Съвместимост) е за 6 истории, които се случват в 6 таксита в София в рамките на 24 часа. "Те са повлияни от абсурдите и проблемите на днешната българска действителност и са обединени от една смърт, която ще даде шанс за нов живот. Шофьорите на таксита са водещите герои, които често са най-точните свидетели на действителността, включително и от тъмната ѝ страна. Някои от тях са принудени да бъдат психолози и терапевти, понякога спасители, други са агресори, трети са жертви. Те са част от истинския живот. Останалите герои на тези истории са клиентите на такситата – различните лица на българското общество. Редуват се както драматични, така и комични епизоди из нощна София", разказват от BTL Refresh.

Командарев е работил с актьорите Ирини Жамбонас, Асен Блатечки, Зуека, Стефан Денолюбов, Юлиан Вергов, Васил Банов, Герасим Георгиев – Геро, Иван Бърнев, Стефка Янорова, Николай Урумов и др. Оператор е Веселин Христов, монтажът е на Нина Алтъпармакова, художник на филма е Мария Койчева. Продуценти на филма са Стефан Командарев и Катя Тричкова (Арго филм).

"Посоки" е ко-продукция на България, Германия и Македония и ще се състезава в "Особен поглед" със:

Матийо Амалрик (Барбара)

Сесилия Атан, Валерия Пивато (Мост в пустинята/La nova del desierto)

Кантемир Балагов (Теснота)

Кутер Бен Ания (Красавицата и кучетата/Aala kaf ifrit)

Лоран Канте (Ателието/L’Atelier)

Серджо Кастелито (Късметлийката/Fortunata)

Мишел Франко (Дъщерите на Април/Las hijas de Abril)

Валеска Гризбах (Уестърн/Western)

Дьорд Кристоф (Навън/Out)

Кийоши Куросава (Преди да изчезнем/ Sanpo Suru Shinryakusha)

Карим Мусайуи (Естеството на времето/En attendant les Hirondelles)

Мохамед Расулоф (Утайки/Lerd)

Леонор Сераи (Младата жена/Jeune Femme)

Тейлър Шеридан (Реката на ветровете/Wind River)

Анарита Замбрано (След войната/Apres la Guerre)

Фатих Акин (AUS DEM NICHTS)

Ноа Бомбах (THE MEYEROWITZ STORIES)

Бон Джун-Хо (OKJA)

Робин Кампило (120 BATTEMENTS PAR MINUTE)

София Копола (THE BEGUILED)

Жак Дойон (RODIN)

Михаел Ханеке (HAPPY END)

Тод Хайнс (WONDERSTRUCK)

Мишел Азанависиюс (LE REDOUTABLE)

Хонг Сангсу (GEU-HU/На следващия ден)

Наоми Кавазе (HIKARI/Излъчване)

Йоргос Лантимос (THE KILLING OF A SACRED DEER)

Сергей Лозница (A GENTLE CREATURE)

Корнул Мундручо (JUPITER’S MOON)

Франсоа Озон (L’AMANT DOUBLE)

Лин Рамзи (YOU WERE NEVER REALLY HERE)

Бени Сафди, Джош Сафди (GOOD TIME)

Андрей Звягинцев (НЕЛЮБОВ)

"Ройтерс" обръща внимание, че Никол Кидман играе в четири от филмите, които ще бъдат прожектирани в двете седмици на фестивала - два са в конкурсната програма (тези на Копола и Лантимос) и два са извън нея.

Между 17 и 28 май на Ривиерата ще се проведе първият фестивал след терористичното нападение в Ница миналото лято, в което нападател уби с камион десетки хора, събрали се на крайбрежния булевард да гледат фойерверки за Националния празник на Франция.

Събитието започва десет дни след балотажа на президентските избори във Франция, на който се очаква да достигне лидерката на националистите Марин льо Пен.