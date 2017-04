Четири проекта с Никол Кидман и българско заглавие в програмата на Кан

© Carlo Allegri, Reuters

Никол Кидман ще участва в 4 филма на двуседмичния филмов фестивал в Кан, казаха организаторите, представяйки пълната програма за тази година, съобщи "Ройтерс".

Австралийската носителка на "Оскар" ще участва в два филма от състезателната част на фестивала заедно с Колин Фаръл: The Beguiled ("Измамени"), разказ за американската гражданска война, режисиран от София Копола и базиран на едноименния роман на Томас Кълинан, както и The Killing of a Sacred Deer ("Убийството на свещен елен") на режисьора Йоргос Лантимос, най-добре познат с авангардния си филм от 2015 г. "Омарът".

Кидман също ще участва в 2 прожекции на фестивала, които не са от състезателната част: научно-фантастичната романтична комедия How to Talk to Girls at Parties на Джон Камерън Мичъл, базирана на едноименния разказ на Нийл Гейман и един епизод от телевизионната серия на Джейн Кампион Top of the Lake.

Испанският режисьор Педро Алмодовар ще е председател на журито на фестивала, който ще продължи от 17 до 28 май – време, в което според агенцията има притеснения за сигурността, а и вероятно политическата сцена ще е променена след изборите за президент в страната.

Това е първият филмов фестивал в Кан след нападението с камион в Ница през юли миналата година и фестивалът ще се състои само дни след френските президентски избори, където крайно-дясната Марин Льо Пен набира популярност сред избирателите.

Организаторите казват, че не се притесняват за сигурността на събитието, но се съгласиха, че ще се състои в момент на голямо "очакване".

"Тъй като всеки ден имаме нова изненада от Доналд Тръмп, надявам се Северна Корея или Сирия да не помрачат [събитието]", каза президентът на фестивала Пиер Лескюр.

Сред големите режисьори, които ще се борят за "Златна палма" тази година са Мишел Азанависиюс, чийто ням филм "Артистът" взе отличия за най-добър филм, режисьор и актьор на "Оскарите" през 2012 г.

Режисьорът и сценарист Стефан Командарев ще направи световната премиера на филма си "Посоки" на фестивала в програмата "Особен поглед", като ще представи филма в България няколко месеца по-късно.

Американецът Тод Хейнс, режисирал филма "Каръл", ще представи за пръв път Wonderstruck с участието на Джулиан Мур, а австрийският режисьор Михаел Ханеке ще покаже Happy End, вероятно иронично заглавие за драма, развиваща се в Кале, Франция, разказваща за бежанската криза.

Друг филм по темата за бежанците ще е Sea Sorrow на Ванеса Редгрейв, който ще е извън състезателната категория.

An Inconvenient Sequel: Truth to Power ще е продължение на документалния филм на Ал Гор от 2006, An Inconvenient Truth, и ще разглежда климатичните промени и политическите проблеми, свързани с тях.

"Фестивалът не е политически", каза директорът на събитието Тиери Фремо. "Авторите са политически, режисьорите са политически. Горди сме да представим този филм".