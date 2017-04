"Нещото, от което най-много имаме нужда днес, е нищо"

© Screenshot, https://sidelinecollective.com/nothinginthenews/

"Nothing in the news", или ако нямаше нищо в новините - американски художници мечтаят за миг съзерцателност в информационно претоварване и ежечасните съобщения за "извънредни новини", които ни предупреждават за нови и нови катастрофи.

Едноименният проект на Джоузеф Ърнст от колектива Sideline показва как биха изглеждали първите страници на известни всекидневници по света, ако бяха изпразнени от съдържание. "Сетивата ни днес непрестанно са подложени на атака. Медии и платформи се състезават за вниманието ни 24 часа в денонощието, бомбардирайки ни с информация в реално време", пишат художниците. И докато не отричат нуждата да от информация, отбелязват, че ускорените темпове на разпространението й са довели до човек, "толкова зает да изпълни всеки миг от деня си с неща за гледане и правене, учене и слушане, че забравя какво е просто да бъде. Да седне и да помисли. Да изключи и просто да му е скучно."

"Да, живеем в особено чувствителни времена. Времена, в които истината е от все-по голямо значение, а вестниците имат по-важна роля за демокрациите от когато и да било. Но за общество, пристрастено към извънредните новини, клюките и най-новите статуси на знаменитостите в социалните мрежи, към "Фейстаграм" и "Туапчат" (заигравка с имената на четирите най-популярните дигитални платформи), най-новите "трендове", списъци с "десетте най-...", конспиративни теории, котешки видеоклипове и абсурдни количества порно, в този върхов за съвремието ни момент предлагаме нещото, от което има нужда повече от всякога: нищо", завършват те.

Сведени до оформлението си първите страници на "Ню Йорк таймс", "Ел Паис", "Льо Монд", "Аргументи и факти" и други медии показват и още нещо - че могат да бъдат красиви.