Radiohead издават нов албум по случай 20-тата годишнина на ОK Computer

Британската алтернативна рок група Radiohead ще отбележи 20-тата годишнина от излизането на емблематичния си албум OK Computer с преработена версия, включваща някои редки записи на групата, както и три неиздавани досега песни, съобщи "Гардиън".

OKNOTOK ще се появи на 23 юни, издаден от звукозаписното студио XL Recordings, и ще включва общо 8 редки записа, както и песни, които често са били изпълнявани на турнетата на групата през 1996 г. - I Promise, Lift и Man of War – но не са били издавани.

Прессъобщението описва песните като "спасени от остарели формати, измъкнати от тъмни чекмеджета и показани на светлина след две десетилетия в студен склад."

Radiohead намекнаха за новия албум миналата седмица с енигматични плакати, разлепени по цял свят и кратко видео, публикувано онлайн на 1 май. В него момичешки глас рецитира част от текста на песента Climbing Up the Wall от албума OK Computer на фона на мигащ компютърен екран. .

Бандата често включва стари, "архивни" песни в албумите си. През 2016 г. китаристът на Radiohead Джони Грийнуд коментира пред холандския сайт 3voor12 слуха, разпространен от мениджъра им, че работят над песента Lift – едно от най-запомнящите се парчета от турнетата им в края на 90-те години, което никога не е било издадено.

"Тя е "любимец на ръководството"", каза Грийнуд. "Това, което хората не знаят е, че има много стара песен във всеки от албуми ни, както Nude (написана през 1997 г.) в In Rainbows (издаден през 2007 г.). Така и не намерихме правилния аранжимент за нея, до тогава (2007 г.). С Lift е точно така. Когато идеята е добра, остава добра. Няма значение в каква форма е."

Физическото копие на OKNOTOK ще включва и книга с твърди корици, съдържаща повече от 30 картини и рисунки, както и тетрадка от 104 страници със записки на Том Йорк от периода, сборник с "подготвителни творби" по изкуството зад OK Computer и касетка с архивни записи на групата.