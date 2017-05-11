Кристиан Костов ще представи България на "Евровизия" днес

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Кристиан Костов ще представи България във втория полуфинал на "Евровизия" тази вечер с песента си Beautiful Mess. Изпълнението на българина е под номер 15, а самото музикално състезание ще бъде предавано пряко от 22 ч. по БНТ1 и БНТ HD.


Общо 10 от участващите днес 18 държави ще продължат към големия финал на конкурса, който е в събота, 13 май. За разлика от първия полуфинал


днес зрителите от територията на България имат право да гласуват,




но не и за Кристиян. Те могат да подкрепят някой от неговите конкуренти - изпълнителите на Украйна, Швейцария, Македония, Естония, Израел, Малта, Холандия, Сърбия, Дания, Румъния, Сан Марино, Литва, Хърватска, Норвегия, Беларус, Унгария, Австрия и Ирландия. Гласуването става чрез есемес, телефон или официалното мобилно приложение, по време на живото предаване, но след края на всички изпълнения. Съответните номера ще бъдат изписани на екрана на телевизията, излъчваща конкурса. Българите, живеещи чужди държави-участнички в полуфинала, както и тези от Франция и Германия (тези държави се класират автоматично за финала), могат да гласуват за Кристиян. Отделно конкурсът може да бъде проследен и в официалния канал на "Евровизия" в YouTube.


17-годишният Кристиян Костов е с български и казахстански корени и е възпитаник на руски школи за млади таланти, участвал е в телевизионни музикални формати в Русия и у нас, където е познат от шоуто X-Factor. Песента му е дело на същия екип, създал If Love Was a Crime на Поли Генова, която се класира четвърта миналата година. Към настоящия момент букмейкърите предвиждат на Костов подобно и дори по-добро класиране - трето място.



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Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на odyssey6195
    odyssey6195
    Рейтинг: 788 Неутрално

    успех!!!

    Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι.
  2. 2 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 10153 Неутрално

    Успех на Кристиан!

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  3. 3 Профил на minuva4a
    minuva4a
    Рейтинг: 543 Неутрално

    Вярно ли е, че е дал интервю за руска 'медия', в което е обещал да счупи в ефир наградата, ако я спечели, както и че се чувства руснак, а не българин?

    Ако това е така, е меко казано скандално..

  4. 4 Профил на 12345
    12345
    Рейтинг: 760 Неутрално

    До коментар [#3] от "minuva4a":

    Фалшива новина ли пускаш?

  5. 5 Профил на BG Territory
    BG Territory
    Рейтинг: 2120 Неутрално

    До коментар [#3] от "minuva4a":

    Мда, курназ патрЕот момче, Родину любить:
    "Надеюсь, что вернусь в Москву с "хрустальным микрофоном" (победной наградой "Евровидения". — Прим. ред.) Что я сделаю? Разобью его! И сделаю видео, которое соберёт много просмотров! Ха-ха!"

    https://life.ru/t/ %D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1004981/17-lietnii_kristian_kostov_iesli_vyighraiu_ievrovidieniie_priviezu_naghradu_v_moskvu

    A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
  6. 6 Профил на minuva4a
    minuva4a
    Рейтинг: 543 Весело

    До коментар [#3] от "minuva4a":Фалшива новина ли пускаш?
    —цитат от коментар 4 на 12345


    Каква фалшива новина, да виждаш руски ликове публикувани от мен???

  7. 7 Профил на minuva4a
    minuva4a
    Рейтинг: 543 Гневно

    До коментар [#3] от "minuva4a":Мда, курназ патрЕот момче, Родину любить:"Надеюсь, что вернусь в Москву с "хрустальным микрофоном" (победной наградой "Евровидения". — Прим. ред.) Что я сделаю? Разобью его! И сделаю видео, которое соберёт много просмотров! Ха-ха!"https://life.ru/t/ %D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1004981/17-lietnii_kristian_kostov_iesli_vyighraiu_ievrovidieniie_priviezu_naghradu_v_moskvu
    —цитат от коментар 5 на BG Territory


    ТОВА ВЕЧЕ Е СКАНДАЛНО, ДОРИ ПО руските СТАНДАРТИ!!!

  8. 8 Профил на mr.lottalove.
    mr.lottalove.
    Рейтинг: 2977 Неутрално

    Зарежете младото трансджендърче!

    На 14 май в Арена Армеец рок- титаните от Дийп Пърпъл ще пеят за нас за последно!

    В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
  9. 9 Профил на Явор Рг
    Явор Рг
    Рейтинг: 751 Неутрално

    Успех за Иван Костов.

    .
  10. 10 Профил на Graf
    Graf
    Рейтинг: 1734 Неутрално

    Вярно ли е, че е дал интервю за руска 'медия', в което е обещал да счупи в ефир наградата, ако я спечели, както и че се чувства руснак, а не българин?Ако това е така, е меко казано скандално..
    —цитат от коментар 3 на minuva4a


    Момчето си е половин московчанин.
    И си пее в Крим. През лятото на 2014 г.
    Скандал. Това само путинската хибридна мисъл може да сътвори...
    Да прати руснак на украинците от България. :)
    https://www.youtube.com/watch?v=ospCwpoUrfA
    Шъ го арестуват ли хохлите?

    Ecrasez l’infâme




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