Кристиан Костов ще представи България на "Евровизия" днес

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Кристиан Костов ще представи България във втория полуфинал на "Евровизия" тази вечер с песента си Beautiful Mess. Изпълнението на българина е под номер 15, а самото музикално състезание ще бъде предавано пряко от 22 ч. по БНТ1 и БНТ HD.

Общо 10 от участващите днес 18 държави ще продължат към големия финал на конкурса, който е в събота, 13 май. За разлика от първия полуфинал

днес зрителите от територията на България имат право да гласуват,

но не и за Кристиян. Те могат да подкрепят някой от неговите конкуренти - изпълнителите на Украйна, Швейцария, Македония, Естония, Израел, Малта, Холандия, Сърбия, Дания, Румъния, Сан Марино, Литва, Хърватска, Норвегия, Беларус, Унгария, Австрия и Ирландия. Гласуването става чрез есемес, телефон или официалното мобилно приложение, по време на живото предаване, но след края на всички изпълнения. Съответните номера ще бъдат изписани на екрана на телевизията, излъчваща конкурса. Българите, живеещи чужди държави-участнички в полуфинала, както и тези от Франция и Германия (тези държави се класират автоматично за финала), могат да гласуват за Кристиян. Отделно конкурсът може да бъде проследен и в официалния канал на "Евровизия" в YouTube.

17-годишният Кристиян Костов е с български и казахстански корени и е възпитаник на руски школи за млади таланти, участвал е в телевизионни музикални формати в Русия и у нас, където е познат от шоуто X-Factor. Песента му е дело на същия екип, създал If Love Was a Crime на Поли Генова, която се класира четвърта миналата година. Към настоящия момент букмейкърите предвиждат на Костов подобно и дори по-добро класиране - трето място.



