Кристиан Костов ще представи България на "Евровизия" днес

Кристиан Костов ще представи България във втория полуфинал на "Евровизия" тази вечер с песента си Beautiful Mess. Изпълнението на българина е под номер 15, а самото музикално състезание ще бъде предавано пряко от 22 ч. по БНТ1 и БНТ HD.
Общо 10 от участващите днес 18 държави ще продължат към големия финал на конкурса, който е в събота, 13 май. За разлика от първия полуфинал
днес зрителите от територията на България имат право да гласуват,
но не и за Кристиян. Те могат да подкрепят някой от неговите конкуренти - изпълнителите на Украйна, Швейцария, Македония, Естония, Израел, Малта, Холандия, Сърбия, Дания, Румъния, Сан Марино, Литва, Хърватска, Норвегия, Беларус, Унгария, Австрия и Ирландия. Гласуването става чрез есемес, телефон или официалното мобилно приложение, по време на живото предаване, но след края на всички изпълнения. Съответните номера ще бъдат изписани на екрана на телевизията, излъчваща конкурса. Българите, живеещи чужди държави-участнички в полуфинала, както и тези от Франция и Германия (тези държави се класират автоматично за финала), могат да гласуват за Кристиян. Отделно конкурсът може да бъде проследен и в официалния канал на "Евровизия" в YouTube.
17-годишният Кристиян Костов е с български и казахстански корени и е възпитаник на руски школи за млади таланти, участвал е в телевизионни музикални формати в Русия и у нас, където е познат от шоуто X-Factor. Песента му е дело на същия екип, създал If Love Was a Crime на Поли Генова, която се класира четвърта миналата година. Към настоящия момент букмейкърите предвиждат на Костов подобно и дори по-добро класиране - трето място.
odyssey6195Рейтинг: 788 Неутрално
успех!!!Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι.
neutРейтинг: 10153 Неутрално
Успех на Кристиан!In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
minuva4aРейтинг: 543 Неутрално
Вярно ли е, че е дал интервю за руска 'медия', в което е обещал да счупи в ефир наградата, ако я спечели, както и че се чувства руснак, а не българин?
Ако това е така, е меко казано скандално..
12345Рейтинг: 760 Неутрално
До коментар [#3] от "minuva4a":
Фалшива новина ли пускаш?
BG TerritoryРейтинг: 2120 Неутрално
До коментар [#3] от "minuva4a":A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
Мда, курназ патрЕот момче, Родину любить:
"Надеюсь, что вернусь в Москву с "хрустальным микрофоном" (победной наградой "Евровидения". — Прим. ред.) Что я сделаю? Разобью его! И сделаю видео, которое соберёт много просмотров! Ха-ха!"
https://life.ru/t/ %D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1004981/17-lietnii_kristian_kostov_iesli_vyighraiu_ievrovidieniie_priviezu_naghradu_v_moskvu
minuva4aРейтинг: 543 Весело
Каква фалшива новина, да виждаш руски ликове публикувани от мен???
minuva4aРейтинг: 543 Гневно
ТОВА ВЕЧЕ Е СКАНДАЛНО, ДОРИ ПО руските СТАНДАРТИ!!!
mr.lottalove.Рейтинг: 2977 Неутрално
Зарежете младото трансджендърче!В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
На 14 май в Арена Армеец рок- титаните от Дийп Пърпъл ще пеят за нас за последно!
Явор РгРейтинг: 751 Неутрално
Успех за Иван Костов..
GrafРейтинг: 1734 Неутрално
Момчето си е половин московчанин.
И си пее в Крим. През лятото на 2014 г.
Скандал. Това само путинската хибридна мисъл може да сътвори...
Да прати руснак на украинците от България. :)
https://www.youtube.com/watch?v=ospCwpoUrfA
Шъ го арестуват ли хохлите? Ecrasez l’infâme