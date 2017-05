Кой как се класира и гласува на "Евровизия"

© Reuters Победителят от Португалия Салвадор Сорал.

Тази година международният конкурс за песен на "Евровизия" в украинската столица Киев донесе на България най-доброто класиране досега. 17-годишният българин Кристиан Костов се класира втори с песента си Beautiful Mess, а победител стана 27-годишният португалски певец Салвадор Сорал с изпълнението на Amar pelos dois ("Любов за двама"), написана от сестра му. Това е първата победа за Португалия в 62-годишната история на конкурса. Ето и някои интересни детайли от гласуването и класирането по време на финала.

Съгласно правилата 50% от точките за определена държава идват от публиката извън територията й, а другата половина - от комисия от професионалисти, делегирани от всяка държава.

България получи втори най-висок резултат от вота на зрителите - 337 точки, както и максималния - 12 точки от журитата на четири държави - Македония, Беларус, Норвегия и Естония. Високите оценки на останалите я задържаха на второ място в специализирания вот. Българите от своя страна харесаха най-много изпълнението на Франция, а българското жури даде 12 точки на Австрия.

Португалецът и българинът бяха на първите две места в същия ред както в класацията на зрителите, така и на телевизионните журита.

В крайна сметка португалската песен оглави класацията със 758 точки пред българската с 615 точки.

Трета, със значително по-малко точки в сравнение с двамата първенци – 374, е молдовската песен Hey mamma, която с гласовете на публиката измести от третото място италианците и те се оказаха на шесто. Италианската песен бе сред фаворитите на букмейкърите преди състезанието. Белгия зае четвърта позиция с 363 точки, а Швеция стана пета (344).

Великобритания остана на 15 място със 111 точки за парчето I'll Never Give Up on You на Луис Джонс. Испания остана на последно място с 5 точки. Домакинът Украйна остана на едно от последните места в класацията (24) с незавидните 35 точки. След нея са само Германия и Испания.