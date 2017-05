Хакери заплашиха да пуснат преждевременно филм на "Дисни", ако не получат откуп

© Reuters Героите на "Дисни" Мики и Мини Маус. Снимката е илюстративна

Филм на студио "Дисни" е бил откраднат от хакери, които настояват за откуп. Компанията обаче отказва да го плати, съобщи специализираното издание "Холивуд рипортър", като се позова на изявление на шефа й Боб Айгър.

Името на лентата не е споменато. Сред предстоящите заглавия на компанията са "Карибски пирати 5: Мъртвите не разказват истории", "Коли 3", както и, разбира се, предстоящата серия на "Междузвездни войни" "Последният джедай".

Подобно на огромната хакерска атака през уикенда престъпниците са поискали откупът да им бъде заплатен в биткойн. Макар пиратството винаги да е съществувало, искането на откуп в замяна на филма е нововъведение. Преди седмици неизвестен хакер публикува в Pirate Bay 10 епизода от хитовия сериал Orange is the New Black седмици преди премиерата им, след като компанията създател "Нетфликс" отказа да плати откуп.