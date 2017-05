"Назарет" пристига в Пловдив за концерт в Античния театър на 18 юни

© Moko Solutions

Шотландската рок група "Назарет" (Nazareth) пристига в България за концерт на 18 юни в Пловдив. Музикантите ще излязат на сцената на Античния театър в Стария град в 21 часа.

Концертът в България е част от турнето на пионерите на хард рока, което ще премине още през Германия, Австрия, Щвеция, Румъния и Гърция. Очаква се на сцената на Античния театър да прозвучат класическите хитове "Love Hurts", "Hair of the Dog", "Dream On", а организаторите от Moko Solution обещават феновете да чуят и нови композиции.

На една сцена ще свирят баща и син – основателят на "Назарет" и басист Пит Агню и Лий Агню, който зае мястото на покойния барабанист Даръл Суит. "Когато сме на сцената, ние сме просто бас китарист и барабанист, а не баща и син. Всички музиканти от групата сме се сработили изключително добре, магията на публиката ни завладява и за нас съществува само музиката и феновете ни", казва Пит Агню за съвместната им работа.

Билетите са на цени от 40 до 60 лева и могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim в страната и онлайн.