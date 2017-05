Да бъдеш познат като Бонд няма лоши страни

© Associated Press

В памет на актьора сър Роджър Мур, който почина на 23 май, Би Би Си избра някои от най-запомнящите се негови цитати от интервютата през близо осемте десетилетия на кариерата му. В тях Мур говори за емблематичната си роля на Агент 007, актьорската работа, израстването и смъртта.

За славата

"Да бъдеш познат завинаги като Бонд няма лоши страни. Хората често ме наричат "Господин Бонд", когато сме навън и нямам нищо против. Защо бих имал?" ("Гардиън", 2014 г.)

За актьорското майсторство

"Трябва просто да погледнеш репликите, да ги кажеш и да не се спънеш в мебелите." (Cambridge Edition)

За таланта

"Вярвам, че какъвто и да е талантът, който имам, просто ми е даден назаем от по-висше създание." (My Word Is My Bond, 2009 г.)

За израстването

"Баща ми вярваше в това да си упорит, искрен, възпитан и винаги навреме. Всяко, от които е много важен урок."

За интерпретацията си на Джеймс Бонд

"Навлязох в това след като вече беше силно установено, така че очевидно не можех да го изиграя по същия начин, затова трябваше да намеря различен подход. Аз съм по-лековат тип актьор от Шон (Конъри - бел.ред.)." (телевизия Би Би Си, 1985 г.)

Защо Бонд е нереалистичен

"Ситуацията на Бонд според мен е толкова абсурдна, толкова ексцентрична. Имам предвид, този човек би трябвало да е шпионин, а все пак всички знаят, че е шпионин. Всеки барман по света му предлага мартини, което е разклатено, а не разбъркано. Кой сериозен шпионин е разпознат, където и да отиде? Абсурдно е." (Starlog, 1985 г.)

За шегите по време на снимки

"Аз съм абсолютно зъл към Дезмънд Люелин, който играе Кю, защото тайно пренаписвам целия му диалог преди някоя сцена и карам режисьора да му даде цели страници с ужасни технически боклуци, които са невъзможни за научаване. И той все още се хваща? Да, всеки път." (списание 007, 1987 г.)

За театъра

"Мисля, че ако не се притесняваш, ще бъде провал. Просто те кара да се концентрираш. Първото нещо, което правиш, преди да излезеш на сцената е като да изиграеш представление: "О, боже, коя е първата реплика?" Първата реплика е да си поемеш дълбоко въздух, да направиш крачка напред и да си позволиш да издишаш, а думите ще си излязат." (вестник Yorkshire Post, 2013 г.)

За Даниел Крейг

"Даниел Крейг е много по-груб Бонд. Мисля, че това го прави по-истински Бонд. Толкова е добър в това да бъде груб. Той прилича на убиец. Докато аз приличам на немощен любовник." (вестник Plymouth Herald)

За решението да напусне поредицата

"Осъзнах, че започвам да посивявам твърде много, за да играя великия любовник... Не, че някога ми е трябвала виагра." (Entertainment Weekly, 2008 г.)

За пенсионирането

"Има стара поговорка, че актьорите не се пенсионират, докато не спре да звъни телефонът. Зависи от това какво има за един стар джентълмен. Няма да подскачам и да правя акробатски номера, така че мога да правя нещо остроумно, това би ми харесало." ("Би Би Си", 2013 г.)

За смъртта

"Отношението ми към смъртта е все едно да отидеш в съседната стая, а това е стая, в която останалите от нас не могат да влязат, защото нямаме ключа. Но, когато получим ключа, ще влезем и ще се срещнем отново, под една или друга форма, или каквото и да е." (NPR, 2014 г.)