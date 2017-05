Стинг пристига в София за концерт на 16 септември

© Sofia Music Enterprises

Световноизвестният британски музикант Стинг пристига в София за концерт в зала "Арена Армеец" на 16 септември.

България ще бъде една от спирките в световното му турне 57th & 9th, на името на последния му албум, издаден след повече от десетилетие мълчание. Турнето започна още през февруари с концерти в Северна и Южна Америка. То продължава в Азия и ще завърши през есента в Европа.

Организаторите на концерта Sofia Music Enterpris обещават публиката да чуе освен парчета от новия албум и всички обичани хитове на Стинг. Специален гост на турнето е сина на музиканта Джо Съмнър. Билетите за концерта в столицата ще бъдат пуснати в продажба от 2 юни и ще бъдат на цени от 70 до 140 лева.

Гордън Матю Томас Съмнър, по-известен като Стинг, е един от най-известните британски музиканти. Композитор, певец, текстописец, актьор и активист, той е продал над 100 милиона албума. Големият му пробив е през 1977 г., когато заедно със Стюарт Коупланд и Анди Съмърс сформира The Police. Групата издава десет успешни албума, печели шест награди "Грами" и две "Бритс" и е приета в Рокендрол Залата на Славата през 2003 г.

В средата на 80-те Стинг поставя начало на соловата си кариера, ознаменувана с хитове като "Fields of Gold", "Englishman in New York", "Fragile" и "Desert Rose". Той печели още 10 награди "Грами", две "Бритс", "Златен Глобус", "Еми", има и четири номинации за "Оскар".