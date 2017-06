Kreator, Crematory и Таря Турунен са първите обявени гости на Summer Chaos

© Организаторите Таря Турунен

Германските метъл групи Kreator и Crematory и бившата вокалистка на Nightwish Таря Турунен са първите обявени гости на фестивала Summer Chaos в Бургас. Събитието е насрочено за 31 юли, понеделник на стадион "Лазур" в морския бряг.

Турунен, която ще гостува за пореден път в България, ще представи добре познати парчета, но и композиции от последните си албуми. Същото ще направят и готик-индъстриъл музикантите от Crematory, които промотират албума си Monument от 2016 г. Kreator също са на турне във връзка с последния им албум Gods of Violence.

Продажбата на билети започва от днес, 14 юни, в мрежата на "Тикетпро". До края на юни те са на цена от 70 лв., която ще се повиши до 80 лв. през юли. Организаторите обаче обещават и изненадващ "happy hour" с промоции на цените. Очаква се да бъдат обявени и още 2 гостуващи групи на тазгодишния Summer Chaos.

Това е третото издание на фестивала, като в предните години на сцената му излязоха имена като Godsmack, The Prodigy, Bullet For My Valentine, Papa Roach, House of Pain, Clawfinger, Biohazard, Amorphis и още много други.