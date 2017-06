Parov Stelar и Имани са звездите на "Франкофоли" в Благоевград

© Организаторите Parov Stelar по време на концерт

Електро-суинг групата Parov Stelar, френската соул певица Имани и македонците Foltin са звездите на започващото утре издание на фестивала "Франкофоли" в Благоевград. Те ще изнесат безплатни концерти в събота вечер, 17 юни, на мястото на бившите казарми в града.

Началото на концертите ще бъде в 19 ч. с македонската етно-джаз формация Foltin, последвани от Imany в 21.30 ч. и накрая Parov Stelar. Изпълнителите са добре познати на българската публика, но ще представят и нов материал. За Parov Stelar това е прясно излязлият албум The Burning Spider, а за Имани - The Wrong Kind of War от 2016 г. Преди изпълненията настроението ще подгрее DJ Marten.

Това е третото издание на фестивала за франкофонска музика. До момента в него са гостували звезди като ZAZ, Nouvelle Vague, "Джипси кингс", Патрисия Каас и DJ Боб Синклер, а миналата година Francofolies събра над 25 000 души в Благоевград.