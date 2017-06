ON! Fest събира почитатели на градската култура този уикенд в София

На 24 и 25 юни в "Интер експо център" в София ще се проведе фестивалът за градска култура ON! Fest. Той събира на едно място феновете на компютърните и настолните игри, последователите на манга и аниме културата, феновете на екстремните спортове, музиката и графитите в градска среда и всички, желаещи да пробват по нещо ново.

Фестивалът е разделен тематично по зони: ON! Sport, ON! Street, ON! Anime, ON! Gaming, ON! Tube.



В спортната зона всеки посетител може да вкуси адреналина от екстремните спортове в градска среда, като се пробва в някоя от многото дисциплини: скачане върху въздушна възглавница, балансиране върху лента, опъната над земята, танцови стъпки върху лонгборд, лупинги от място и много други. Зрелищно шоу и майсторски класове с една от най-прогресивните паркур и фрийрън групи в света - Storror от Великобритания, очакват посетителите на тази зона. Те са в България и за да представят най-новия си филм, документиращ приключенията им по покривите на азиатски небостъргачи, Roof Culture Asia.

Заедно със Storror уроци за начинаещи и напреднали ще дава и Илко Илиев от Freerun BG, добил популярност покрай голямата награда от Ню Йорк за филма, заснет с дрон, 2DRun.



Брейк танци, състезания и уроци с гости от Украйна и Полша, бодиарт и графити конкурси и целодневно музикално Block парти на открито са на разположение на посетителите в ON! Street зоната. За всички изкушени от бързите скорости в тази зона е и двукратният европейски шампион по дрифт Алекс Язов–Матрицата. Той заедно с колегите си от Mirafiorri team ще представят шоуто си "Дрифт анархия", а късметлии ще могат да се возят с тях в дрифт автомобила.

Почитателите на компютърните игри могат да мерят сили на високотехнологични машини в отворени турнири на площ от над 4500 кв.м по FIFA 17, Hearthstone, Dota 2, LoL, CS:GO или да срещнат най-добрите от Югоизточна Европа, пристигащи у нас за най-значимото първенство по е-спорт в региона, на което България е домакин – ESL Southeast European Championship. Към ON! Gaming зоната се добавят и 200 маси с най-хитовите заглавия сред настолните игри, сред които безспорните бестселъри Dixit, Игра на Тронове, Каркасон, Кодови имена, Концепт, Катан и много други.

Над 200 превъплъщения в герои от комикси, книги, филми и игри, вдъхновени от японската поп култура, ще могат да видят посетителите на фестивала на най-голямото събитие за манга и аниме култура в България – форумът на "Анимес Експо", който се провежда на ON! Fest в ON! Anime зоната. Фотокът дава възможността на всеки изкушен да се озове виртуално в магичния свят на игрите, а уроци по изключително нашумелия съвременен стил в корейските танци, кей-поп, предлага на любопитните нови умения на сцена.





Шампиони по косплей от Италия, Индонезия и Бразилия ще изберат най-внушителното българско превъплъщение, което ще изпрати щастливеца на най-значимия и голям форум по косплей в света – Japan Expo 2018. Лекции и демонстрации за изработка на специални атрибути към костюмите като брони, оръжия и корони, умни трикове при грима и прическите, както и актьорско превъплъщение и изпълнение на сцена са включени в двудневната програма на фестивала.

За културния феномен на влогърството, или как за 24 часа се правят 50 000 гледания на собствено авторско клипче в интернет, ще разкажат момчетата от ПАКТА. Отворена сцена и за нови таланти във влогърството предлага ON! Fest в новосъздадената си ON! Tube зона.

Дръм машина, която се активира и създава музика под стъпките на брейк танцьори; уроци по Dj продуциране; VR графити; гийк сцена с музикални изпълнения по теми от игри и много награди очакват посетителите. Пълната програма на събитието, можете да следите тук, билетите са в предварителна продажба тук.