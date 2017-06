Ким Кардашиян и Кание Уест обмислят трето дете чрез сурогатна майка

© Reuters

Семейството на Ким Кардашиян и Кание Уест може да се сдобие с трето дете, предаде "Ройтерс". Агенцията цитира списания като People и E!News, според които риалити звездата е наела сурогатна майка, която да го износи, тъй като нова бременност би била силно рискова.

Кардашиян и Уест имат две деца - Норт и Сейнт, родени през 2013 и 2015 г. Кардашиян, добила популярност чрез семейното риалити предаване Keeping up with the Kardashians, говори открито за трудностите на тези две бременности, както по телевизията, така и в собствения си блог.

В скорошен епизод тя сподели, че обмисля да потърси сурогатна майка за следващото си дете. Според изданието за светски новини TMZ двойката вече е наела такава срещу 113 хил. долара.

Опцията за износване на чуждо дете срещу заплащане поражда спорове и не е разрешена във всички американски щати. Законите в Калифорния, където звездата живее обаче, гледат благосклонно на процедурата, а новината, че звездата се е решила на такава стъпка, вероятно ще я направи по-приемлива и другаде.

Представители на звездата са отказали коментар на информацията пред "Ройтерс". Изминалата година бе тежка за звездното семейство, след като през октомври Кардашиян стана жертва на обир в Париж, а Уест отмени турнето си заради проблеми, свързани с психичното му здраве. Присъствието на двойката в социалните мрежи бе по-скромно в последните месеци.