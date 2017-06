Девет фестивала за по-хубаво лято в София, започвайки от днес

© Организаторите

Фестивалният сезон набира скорост с повишаването на температурите и предлага разнообразни възможности за откъсване от ежедневието, дори за онези, останали в най-големия град. От джаз през опера и театър до техно или екстремни спортове, има по нещо за всеки вкус - а програмата започва от днес.

Довечера е второто издание на фестивала за електронна музика HippieLandia, който ще се разгърне на 3 тематични сцени в Парка на Летище София. Артистите включват световни звезди като DUB FX, Dave Clarke, Gridlok, LSB и MC DRS, а също и родния музикант Иван Шопов, който ще има собствена сцена за дръм енд бейс музика.

Фестивалът ще продължи до сутринта и ще има обособено пространство за релакс и почивка между сцените. Мястото предлага свободно изживяване на открито без да се отдалечава от града, а билетите струват 37 лева.

През уикенда - 24 и 25 юни - ще се проведе първото тази година издание на градския фестивал "София Диша", като второто ще е на 26 и 27 август. Фестивалното пространство ще обхваща 12 хил. кв.км. на площад "Св. Александър Невски" - от ул. "Раковски" до бул. "В. Левски".

© Организаторите

Освен основните зони за спорт, изкуства, занимания с деца, занаяти и почивка, тази година към програмата е добавена "Зона България", която ще е насочена към запознаването на туристи с българското материално и нематериално наследство.

Събитието ще включва също уъркшопове, изложби, прожекции на късометражно кино, ръчно изработени бижута, срещи с писатели и актьори, а също и концерти на Котарашки, "Остава", The Top Stoppers и други. Фестивалът ще бъде открит от 16 ч. и в двата дни, а детската зона в неделя ще работи от 10 ч. сутринта.

На 24 и 25 юни също ще се проведе фестивалът за градска култура ON! Fest, който ще събере феновете на компютърните и настолните игри, манга и аниме културата, експремните спортове, музиката и графитите в "Интер експо център".

© Организаторите

Фестивалът е разделен на зони - ON! Sport, ON! Street, ON! Anime, ON! Gaming, ON! Tube - а гостите ще включват някои от най-известните представители на паркура, брейк танците, косплея и влогърството от България и света.

Почитателите на класическа музика ще могат да посетят фестивала "Опера в парка", който започва на 30 юни пред Военна академия "Г. С. Раковски". Той ще продължи до 16 юли и ще предложи и отделна програма за детска опера. Също от 30 юни, но до 2 юли Софийската филхармония провежда поредно издание на своя "Сподели музиката" в парк-двореца Врана - с участието на Теодоси Спасов, Антони Дончев, "Кварто квартет", оркестъра на институцията и други.

© Организаторите

Градското издание на Wrong Fest 2017 ще даде на феновете на по-тежката музика възможността да чуят българските банди Vrani Volosa и Smallman, а също и британците Orange Goblin и шведите Deville на 1 юли в клуб "Маймунарника".

Smallman несъмнено са една от най-изявените български алтернативни групи, смесвайки експериментална и тежка музика с балкански фолклорни мотиви. Те ще делят сцена с метъл групата Orange Goblin, която беше номинирана за награда Metal Hammer Golden Gods в категорията за най-добра метъл група в Англия за 2017 г.

Между 3 и 7 юли ще се състои театралният фестивал "Театър пред театъра". За петдневното събитие ще бъдат издигнати специална сцена и трибуни с 1000 места пред Народния театър "Иван Вазов", където ще бъдат поставени представленията "Мнимият болен", "Лунатици" и "Почивен ден". Билетите са на цени от 20 до 25 лева и с фестивала ще бъде официално закрит сезон 2016-2017 г. на Народния театър.

Световноизвестни джаз музиканти ще са част от тазгодишното издание на фестивала A to jazZ между 7 и 9 юли в Южния парк. Освен групите Dirty Loops, Robert Glasper Experiment и New Jawn, тридневното джаз събитие ще включва джемсешъни, арт-базар и детски музикални работилници.

Сред гостите ще е петкратният носител на "Грами" Робърт Гласпър, чийто последен албум беше наречен от музикалния сайт Pitchfork "най-реализирания им албум досега".

Фестивалът за интердисциплинарно изкуство 180° ще събере известни артисти от сцената на съвременната класическа и електронна музика между 22 и 28 юли. Той ще се проведе на няколко локации в София - Fabrica 126 и "Гьоте-институт", както и на определени места в града на открито.

© Организаторите

Специален гост на 180° ще е музикантът Паул Фрик от формацията Brandt Brauer Frick. Тяхната музика съдържа елемнти на техно, американски минимализъм и джаз, а успехът им ги отвежда в над 50 страни, където те участват в някои от най-големите музикални фестивали в света, като "Коачела", "Гластънбъри" и джаз фестивала в Монтрьо.

Фрик ще си партнира с българската певица Катя Ташева и "Ансамбъл 180°", както и американската компания за съвременен танц Forsythe, в която участват световноизвестните танцьори Катя Черанева и Франсис Чаверини.