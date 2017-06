MTV ще построи 70-метрова сцена на варненския плаж

© MTV International Визуализация на сцената, на която ще се състоят концертите от фестивала MTV Presents Varna Beach

Компанията MTV International, организатор на най-мащабното музикално събитие у нас през тази година - MTV Presents Varna Beach, планирано за 15 юли, за пръв път показа визуализации на сцената, която ще бъде изградена на южния плаж в града.

Тя е една от най-големите, строени някога в България, а в конструкцията й ще бъдат използвани технически елементи от последно поколение. Навсякъде по света събитията на MTV са изключителни и шоуто е запомнящо се.

Сцената във Варна ще бъде над 70 метра дълга и 15 метра висока. Тя ще бъде оборудвана с най-добрите аудио- и визуални ефекти, съобщават от MTV International.

Фестивалът MTV Presents Varna Beach ще бъде заснет от множество телевизионни камери във формат HD, а видеото ще бъде излъчено в различни страни по целия свят.

Последните имена на звездите, които ще участват във фестивала, ще бъдат обявени през следващата седмица.

© MTV International Стийв Аоки

До момента сред официално обявените участници в събитието е Стийв Аоки (Steve Aoki). Това е първото му участие в България. Той има номинация за наградите "Грами" и е известен като един от най-неуморните диджеи. Аоки е познат и с невероятната атмосфера, която създава по време на събитията, в които участва като водеща звезда на големи летни фестивали в клубовете на Лас Вегас и Ибиса.

През 2014 г. албумът на Аоки Neon Future I, част от който е и златният сингъл Delirious (Boneless), се изкачи до номер 1 в класациите за денс и електронна музика. Съвсем неотдавна той пусна и сингъла си Just Hold On, общ проект с Луиз Томлисън (Louis Tomlinson) от One Direction.

Сред потвърдените участници в MTV Presents Varna Beach е и Тайни Темпа (Tinie Tempah).

© MTV International Тайни Темпа

Той добива известност през 2010 г. с дебютния си сингъл Pass Out. "Горгон сити" (Gorgon City) са третото име обявено официално от MTV като участник в предстоящото шоу.

© MTV International Gorgon City

След излизането на албума Sirens "Горгон сити" се сдобиват със слава и признание.

Вдъхновяващи парчета като Imagination, Ready for Your Love, Go All Night, Unmissable и Here For You се превръщат в удивителни хитове в класациите, звучат във всички световни клубове и вдъхновяват цяло поколение младежи.

© MTV International R3WIRE & VARSKI

R3WIRE & VARSKI също за пръв път ще посетят като участници в MTV Presents Varna Beach Талантът на дуета не остава незабелязан и през 2011 г. Ministry of Sound ги наема за новия им студентски проект Unitrash.

© MTV International Поли Генова

Български изпълнител, който ще се представи в проекта MTV Presents Varna Beach, е Поли Генова. Тя ще бъде и първият български изпълнител, който ще участва в шоуто на MTV. Тя беше българският представител на миналогодишния фестивал "Евровизия", като нейната песен бе класирана на четвърто място.