Музикалната партньорка на Дейвид Линч идва за концерт в България

Криста Бел - дългогодишна партньорка на режисьора Дейвид Линч в музикалните му проекти и инди поп певица с самостоятелна слава, ще направи концерт в София през есента. Той е част от турнето по представянето на новия си албум We Dissolve и ще пее на 17 ноември в "София лайв клуб", съобщават организаторите от фестивала "Аларма пънк джаз" на БНР.

Бел е известна с дрийм поп албумите си This Train (2011) и Somewhere In The Nowhere (2016), създадени съвместно с Линч и носещи мечтателната, загадъчна, но и заредена с прикрита заплаха атмосфера на неговото кино. Първото им общо парче е Polish Poem от саундтрака на Inland Empire, а за срещата им режисьорът казва, че "...когато за пръв път я видях на сцената, си помислих, че е извънземна. Най-красивата инопланетянка изобщо".

Мечтателният поп не изчерпва жанровия диапазон на певицата. Тя започва като вокалистка на джипси-суинг формацията 8 ½ Souvenirs от Остин, Тексас, с която записва два албума и обикаля цяла Северна Америка, а новият й албум носи елементи на соул, рок и джаз освен познатия й стил.







We dissolve e продуциран от носителя на престижната музикална награда "Мъркюри" Джон Париш (работил и по албума на Пи Джей Харви Let England Shake), а в записите, направени в Бристол, участват Ейдриън Ътли от "Портисхед", Джеф Даунс от Yes и други известни музиканти.

Освен с албума си напоследък Бел бе ангажирана с продължението на сериала на Линч "Туин пийкс", където играе специален агент Тами Престън и също има пръст в музиката към филма.

Концертът й в София е на 17 ноември от 21 ч., а билетите се продават през новата платформа Еpay Go и на касите на "Изи пей", партньор на събитието, на преференциална цена от 20 лв. Съорганизатор на събитието е и sluchka Ltd.