Bebe Rexha ще е звездата на MTV във Варна на 15 юли

© MTV Presents Varna Beach Bebe Rexha

Поп звездата Bebe Rexha официално бе потвърдена като един от хедлайнърите на най-голямото музикално събитие у нас за тази година MTV Presents Varna Beach. То ще се състои на 15 юли на Варненския плаж.

Родената в Ню Йорк, Bebe Rexha е наелектризиращ изпълнител на живо. Големите й хитове, като I Got You, In The Name of Love, No Broken Hearts, Me Myself and I и The Way I Are, постигат огромен успех.

Общите проекти на Bебе с артисти като Nicki Minaj, Martin Garrix, Lil Wayne и G-Eazy я позиционират като един от най-модерните, вълнуващи, водещи поп изпълнители.

Това е първата изява на Bebe Rexha в България. Публиката във Варна ще може да я види на живо на една от най-големите сцени, изграждани в България.