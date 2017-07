Новият най-популярен клип в YouTube има 2.895 млрд. гледания

© http://www.wizkhalifa.com

Хитът "See You Again" на Уиз Калифа и Чарли Пут е новият най-гледан клип в YouTube, съобщи Би Би Си, цитирана от БНТ. Тъжната балада, написана за филма "Бързи и яростни 7" в памет на покойния Пол Уокър, е гледана 2 895 373 709 пъти, като подобри постижението на "Gangnam Stylе" на корееца Сай.

"Gangnam Stylе" успя да запази статута на най-популярно видео пет години. Клипът беше стриймван толкова много, че "счупи" брояча на YouTube, като нахвърли максималния възможен брой на гледания - 2 894 426 475.

"See You Again" беше най-продаваната песен в света през 2015 г. Тя получи номинации както за награда "Грами", така и за "Оскар", припомня Би Би Си.

В сайта за видеоклипове обаче се задава ново най-популярно видео и то отново е на песен. "Despacito" на Луис Фонси вече е гледан 2.5 милиарда пъти за шест месеца и няма признаци интересът към него да намалява.