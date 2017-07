В ерата на Тръмп "Сатърдей найт лайв" постави рекорд по номинации за "Еми"

© Screenshot/YouTube

В ерата на Доналд Тръмп и без лидера от последните години "Игра на тронове" сатиричното предаване "Сатърдей найт лайв" и сериала "Западен свят" поведоха в номинациите за "Еми" в по 22 категории. Комедийната програма на NBC постави рекорд в историята на наградите с общо 231 номинации в 40-годишната си история. Същевременно богата реколта от нови сериали свидетелства за бума на телевизията от последните години, отбеляза "Ройтерс".

Голяма част от тях се намериха сред номинираните след като "Игра на тронове" измести премиерата си за този уикенд и не се класира за тазгодишните награди. В седемте заглавия, номинирани за най-добър драматичен сериал: британският "Короната" и хитът на "Нетфликс" "Странни неща"/Stranger things, дебютът на стрийминг услугата Hulu "Историята на прислужницата" по Маргарет Атууд, Better Call Saul, "Къща от карти", "Уестуърлд" и This Is Us.

Сред каналите водещ отново е HBO

с цели 111 номинации, благодарение и на криминалните "Злокобна нощ" и "Големи малки лъжи". Те се конкурират за минисериал заедно с "Фарго", "Враждата - Бет и Джоан" и "Геният" - сериала на "Нешънъл джиографик" за Айнщайн.

Вечерните токшоута имаха силна година благодарение на материала, предоставен им от новата президентска администрация. Номинирани там са програмите на комиците Джон Оливър, Джими Кимел, Стивън Колбер, Джеймс Кордън и Бил Маер.

"Сатърдей найт лайв"

доминира в категориите за комедийни поддържащи роли с многобройните превъплъщения на актьорите си и най-вече с изпълнението на Алек Болдуин като президента Тръмп, роля, която в голяма върна актьора, а и шоуто на гребена на вълната. Шоуто събира номинации и от многобройните категории за сценография, костюми, операторско майсторство.

Цели 400 програми в конкуренция за вниманието на англоезичната публика по интернет, кабелната и ефирната телевизия. Наградите "Еми", 69-и на брой, ще бъдат връчени на 17 септември в Лос Анджелис, а водещ ще е Стивън Колбер.