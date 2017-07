Анджелина Джоли сменя киното с готварски курсове и чистене на кучешко ако

© Reuters

Анджелина Джоли е оставила на заден план киното, за да се отдаде на дома и семейството си. Тя посещава готварски курсове и върши обикновени неща, като да почисти след кучето, съобщава "Ройтерс".

"Всъщност сега се чувствам повече жена, защото се съобразявам със себе си, слагам семейството си на първо място и обръщам внимание на живота и здравето си. Мисля, че това прави една жена завършена", казва 42-годишната звезда, която миналата есен се раздели със съпруга си Брад Пит. В интервю за сп. "Венити феър" актрисата и режисьор разказва, че животът ѝ след раздялата с Брад Пит е съсредоточен върху здравето и децата й.

Най-новият филм под нейна режисура First they Killed My Father, за режима на червените кхмери в Камбоджа през 70-те, бе представен през февруари, а от септември тръгва по стрийминг канала Netflix.

Отвъд промотирането му, Джоли казва, че няма интерес към киното засега. Тя отдава всичките си усилия върху грижата за шестте си деца и очаква окончателното уреждане на развода.



"От девет месеца се опитвам да бъда наистина добра просто като домакиня, да почиствам кучешкото ако, да мия чиниите и да чета приказки за лека нощ", казва актрисата и допълва: "Ставам все по-добра и в трите". Пред списанието тя разказва, че децата й са "много смели" след раздялата с Брад Пит.