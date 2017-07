Кой се надява на "Оскар" догодина, или програмите на Венеция и Торонто

© Reuters

Филми на Дарън Аронофски, Джордж Клуни и Александър Пейн ("Небраска", "Отбивки", "Потомците") ще ознаменуват началото на киносезон'2018 с премиери едновременно в Торонто и във Венеция. Двата фестивала, които обявиха селекциите си през седмицата, дават и старт на наддаването за следващите оскари.

Мат Деймън ще донесе холивудския блясък във Венеция с личното си присъствие и участие в две от заглавията. Suburbicon е черна криминална комедия, чието действие се развива през 50-те години на миналия век, режисирана от Джордж Клуни и написана от него и братята Коен. Джош Бролин, Джулиан Мур и Оскар Айзък са други любими на братята актьори, които ще се появят на екран.

Downsizing на Александър Пейн също е мрачна комедия, но за съвременноста - за мъж, който решава, че ще води по-хубав за себе си и планетата живот, ако буквално се смали с 8 сантиметра. Заедно с Деймън в него ще се появят Кристен Уийг, Нийл Патрик Харис и Джейсън Съдейкис. Сатирата ще открие фестивала на 30 август, надявайки се да повтори оскаровия успех на "Бърдмен", "Спотлайт" и "Страната Ла-ла-ла", дебютирали във Венеция.







Сред заглавията, които се очакват в конкурса до 9 септември, са Mectoub is Mectoub на носителя на "Златна палма" Абделатиф Кешиш ("Синьото е най-топлият цвят") и Mother! на Дарън Аронофски ("Черният лебед", "Пи", "Реквием за една мечта"), психологически хорър филм с участието на Дженифър Лорънс и Хавиер Бардем. Също хорър, в програмата е новото заглавие на Гилермо дел Торо The Shape of Water ("Формата на водата"), а известният китайски художник и активист Ай Вейвей ще покаже ужасите на реалността с "Човекопоток" - филм за глобалната бежанската криза, който обикаля 23 държави.

След Венеция Торо, Клуни, Аронофски и Пейн ще посетят и Торонто, другият фестивал, известен като трамплин към оскарите. Фестивалът, който няма конкурсен характер, залага още на Stronger - филмът на Дейвид Гордън Грийн за трагедията на бостънския маратон и First They Killed My Father - филмът на Анджелина Джоли за червените кхмери.