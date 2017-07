Лиъм Галахър се размечта "Оейзис" да се съберат отново

© Associated Press

Бившият фронтмен на "Оейзис" Лиъм Галахър "повече от всичко на света" желае групата да се събере отново, съобщи самият той около представянето на новия си самостоятелен албум As You Were.

Далеч бих предпочел да говоря за новата музика на "Оейзис", вместо за соло албума на Лиъм или соло албума на Ноел, заяви певецът, цитиран от "Ройтерс".

Една от най-популярните групи на 90-те години, "Оейзис" се разпаднаха през 2009 г., след като басиста й Ноел Галахър обяви, че не може да работи "нито ден повече" с брат си Лиъм.

Той се смята за шефа и аз се смятам за шефа, разбирате ли ме, каза Галахър, визирайки трудната им връзка. "Може би един ден, когато отново сатнем братя... естествено би било пак да правим музика", добави той.



"Оейзис" беше едно от най-големите имена на бритпоп вълната в музиката през 90-те години с хитове като Wonderwal и Don't Look Back in Anger.