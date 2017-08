Видео: Despacito вече е най-гледаният клип в YouTube на всички времена

Летният хит Despacito на пуерториканеца Луис Фонси и рапъра Деди Янки вече е най-гледаният клип в Youtube на всички времена.

През изминалата нощ видеото към песента на Луис Фонси и Дади Янки премина границата от 3 млрд. гледания в YouTube и победи досегашния първенец - песента See You Again на Уиз Калифа от саундтрака на "Бързи и яростни".

@daddyyankee reacts to #Despacito's new record A post shared by Billboard Latin (@billboardlatin) on Aug 4, 2017 at 11:14am PDT

Калифа държа рекорда по-малко от месец, детронирайки дългогодишния първенец - Gangnam Style на корееца Сай.

По-рано латиноамериканската песен стана най-слушаната в интернет изобщо, задминавайки рекорда на Джъстин Бийбър. Самият той допринесе за популяризацията й със своя ремикс.

Деди Янки благодари на почитателите си през акаунта си в "Инстаграм". "Мерси, YouTube, за успеха на Despacito, осъзнаваме влиянието на платформата. Музикалната индустрия се е променила, правилата са се променили и YouTube е отговорна за това", заяви той.