Тед Кочев: Никой не е повече от другия, всички сме в една екзистенциална лодка

"Имаше комунисти, беше много лошо", казва Тед Кочев на запазения от детството си български, когато си спомня за триседмичната си визита в страната преди повече от 50 години. "А сега София изглежда като нормален развиващ се европейски град". За втора поредна година той се завръща в България – миналата като гост на "София филм фест", а сега за да представи автобиографията си "Моят живот в киното. Режисьорска версия" (изд. "Колибри", превод: Надя Баева).

В книгата той разказва не само за пробива си в Холивуд, но и за българските си родители и израстването в най-бедните квартали на Торонто. Той е роден там през 1931 г., а в корените си той доста често търси обяснение за мотивацията и непреклонността си. Понякога на страниците на книгата ги критикува за консервативното им възпитание, но пише, че и дължи либералния си поглед към света на тях. И сега, в моментите, в които говори за семейството си, винаги превключва на български. "Никога не се отърсих от образа на живота в едно от най-големите англосаксонски гета в Северна Америка", пише Кочев. "Все се идентифицирах с опърпаното хлапе, живеещо в крайна бедност и слушащо музика и гледащо филми, за да се пренесе далеч от ежедневието си."

Фантазията става реалност: Кочев е режисьор на близо 30 продукции, сред които любимият на Мартин Скорсезе и на Ник Кейв Wake in Fight (1971), наградения със "Златна мечка" The Apprenticeship of Duddy Kravitz (1974) с Ричард Драйфус, "Рамбо: Първа кръв" (1982) със Силвестър Сталоун. Дългата му кариера в киното и телевизията го е срещала още с Ингрид Бергман, Ник Нолти, Джийн Хекман, Патрик Суейзи, Бърт Рейнолдс, Джейн Фонда, Дейвид Духовни, Чарлз Бронсън. Истории с част от тях присъстват в книгата, както и разговорите му с Микеланджело Антониони и родения в София и намерил успех във Великобритания продуцент Петър Увалиев по време на създаването на "Фотоувлечение".

Отдавна Тед Кочев е повече отдаден на литературата. "Винаги съм писал. Да бъда поет беше моята мечта, когато бях на 19-20 години". Той има три публикувани книги с поезия и в момента пише четвъртата. И все пак, в автобиографията си споменава за два проекта, които мечтае да реализира – базираният на историята на семейството му "Бягството на Андрееви" и филм за Борис III и спасяването на българските евреи.

Пред "Дневник" Тед Кочев, от над три десетилетия живеещ в Лос Анджелис, разказва повече за книгата и търсенето на себе си чрез киното.

Между двете ви посещения в България се случиха много неочаквани събития в САЩ. Изплашен ли сте за бъдещето?

Да, много искрено изплашен. Цялото ми семейство е в Лос Анджелис, а току-що Северна Корея заплаши, че ще удари именно там. В обществото има огромно неодобрение към Доналд Тръмп, но за съжаление има и твърде много хора, най-вече сред реднек прослойките, за които той не е способен на грешка.

Кога разбрахте, че от живота ви може да се получи книга?

Не си и бях помислял за това допреди година и половина. Бях във Франция, за да получа награда за цялостен принос и докато разказвах истории от живота си, излезе идеята да напиша книга. Отидох в къщата си в Мексико, там пишех всеки ден в продължение на година. Не ми беше трудно да си спомня събитията, но писането ме накара да се замисля още повече откъде съм тръгнал и защо се е случило всичко, което ми се е случило. You know what I mean? Какво ме е формирало като личност, какъв поглед ми е дала бедността, в която израстнах, как някои близки срещи със смъртта са ме накарали да не се страхувам от нея, а и накъде отивам като човек сега.

Имал ли сте някога идентификационна криза по отношение на това къде принадлежите и къде бихте искали да бъдете?

Да, но съм късметлия, тъй като ако нещо ме измъчва, мога да направя филм за това състояние. В Wake in Fight и The Apprenticeship of Duddy Kravitz героите нямат никаква идея кои са и на какво са способни. В процеса те осъзнават, че никой не е повече от другия, всички сме в една екзистенциална лодка и сме хора, които се борят за съществуването си. Да изследваш безпокойствата си е голямото предимство на твореца. Търсенето на идентичност и пътят към намирането й всъщност е в центъра на много от филмите ми.

Чувствате ли се по-щастлив, след като сте изследвали личните си страхове под формата на филм?

Да!

Винаги?

Може би първият ми филм (Tiara Tahiti от 1962 г.) не се получи чак толкова добре – бях много млад тогава. Но след това не съм позволявал никой да ми казва какво да правя! Радвам се, когато успея да реализирам около 90% от това, което предварително съм си представял.

Отдавна не сте завършвали филм?

Наскоро завърших сценария за филма ми за Борис III и в момента търсим финансиране – имах срещи в Ню Йорк. Хората, на които имам доверие, казват, че сценарият е много силен. Все още нямам идея кой ще играе Борис III, но мисля за британски актьори като Майкъл Фасбендър и Джуд Лоу. Британците са добри в портретирането на аристократите. Понякога пиша с конкретен актьор на ум, но в случая нямаше такъв – може би защото всичко около Борис III е интересно story, толкова екзотично, не само заради събитията около спасяването на българските евреи, но и заради родствените връзки с крал Джордж VI, кралица Виктория, последния крал на Франция – Луи-Филип.

Последните ви проекти са в телевизионния формат. Как гледате на революцията, която сериалите правят като съдържание и разпространение през последното десетилетие?

В САЩ киното се прави за най-младите, тези до 30 години, съответно то постоянно търси грандиозните ефекти и комерсиалния успех, а качествените истории отиват при сериалите. Интересно е, че този тип продукции, пълни с ефекти и без реална игра, са изключително популярни в Китай – страната е вторият най-голям пазар за американско кино. Според статистиките в САЩ буквално няма хора в кината, които са над 50-годишна възраст, а всъщност по-възрастните и семействата им някога бяха най-големият сегмент сред аудиторията. Когато говоря с колеги, това се оказва един от големите въпроси на близкото бъдеще – как всъщност киното да върне по-възрастните обратно в салоните.