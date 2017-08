"Форинър" обявиха концерт и в София догодина

© Moko Solutions

Американската група Foreigner ("Форинър") ще свири и в столицата при повторното си идване в България догодина. Това съобщиха организаторите на концерта от Moko Solution. Концертът ще е на 9 май и е част от турнето, с което бандата отбелязва 40-години на сцената.

Преди две седмици стана известно, че "Форинър" ще пеят в Русе през 2018 г.. Това ще е ден преди да пристигнат в София.

Любителите на рока ще могат да чуят хитове като Juke Box Hero, Feels Like The First Time, Urgent, Head Games, Hot Blooded, Cold As Ice, Dirty White Boy, Waiting For A Girl Like You и I Want To Know What Love Is.

Билетите за концерта са на цени от 30 лв. до 80 лв. и могат да бъдат купени от мрежата на Eventim в цялата страна и online, съобщават организаторите.

Англо-американската група е основана в Ню Йорк през 1976 г. и дори в момента е една от най-продаваните на всички времена. У нас досега са идвали 2 пъти, като последният бе през юни 2016 г