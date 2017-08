Почина американският комик и създател на "Смахнатият професор" Джери Люис

© Phil Mccarten, Reuters

Известният американски актьор, комик и режисьор Джери Люис почина днес от естествени причини на 91 години в дома си в Лас Вегас, заобиколен от близките си, съобщи семейството, цитирано от "Ройтерс".

Люис започва кариерата си с хумористични скечове, които изпълнява в клубове, по радиото и телевизията. Става популярен през 40-те благодарение на комедийния дует с Дийн Мартин, с когото се разделя през 1956 г. след десет години съвместна работа.

Участва във филмите "Аризонска мечта" (Arizona Dream, 1993) на Емир Кустурица и "Кралят на комедията" (The King of Comedy, 1982) на Мартин Скорсезе. През 1960 г. прави режисьорския си дебют с "Пиколото" (The Bellboy).

Три години по-късно става звезда с най-популярния си филм (на който е също така режисьор и съсценарист) - "Смахнатият професор" (The Nutty Professor). Носител е на многобройни награди, включително почетен "Оскар". Има две звезди на холивудската алея на славата. /БТА