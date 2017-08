"Смаленият" Мат Деймън откри венецианския кинофестивал

© Reuters Актрисата Кристен Уийг

Актьорът участва и в още един от претендентите за наградата - гангстерската ретро комедиянаписана от братя Коен, но режисирана от близкия му приятел Джордж Клуни. Джош Бролин, Джулиан Мур и Оскар Айзък са други любими на братята актьори, които участват в него.

Сред заглавията, които се очакват в конкурса до 9 септември, са Mectoub is Mectoub на носителя на "Златна палма" Абделатиф Кешиш ("Синьото е най-топлият цвят") и Mother! на Дарън Аронофски ("Черният лебед", "Пи", "Реквием за една мечта"), психологически хорър филм с участието на Дженифър Лорънс и Хавиер Бардем. Също хорър, в програмата е новото заглавие на Гилермо дел Торо The Shape of Water ("Формата на водата"), а известният китайски художник и активист Ай Вейвей ще покаже ужасите на реалността с "Човекопоток" - филм за глобалната бежанската криза, който обикаля 23 държави.

Американската актриса Анет Бенинг е председател на журито, а колегите й Робърт Редфорд и Джейн Фонда ще получат почетни статуетки "Златен лъв". Холивудският блясък във Венеция не е случаен - три от филмите, дебютирали на фестивала в последните години - "Бърдмен", "Спотлайт" и "Страната Ла-ла-ла", се оказаха големи победители на наградите "Оскар".