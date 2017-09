Джоли и Пит щели да бъдат "новите Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън"

© Thomas Peter, Reuters

Анджелина Джоли и Брат Пит щели да бъдат "новите Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън" и вървели към сдобряване. Това твърди биографът на развеждащото се холивудско семейство Иън Халперин пред британската таблоидна преса.

Според Халперин двамата имали емоционална среща, след която решили да се подложат на "спиритуална" брачна терапия. Те обаче нямало да отменят развода си, като вместо това щели да използват възможността "да започнат начисто".

Джоли и Пит изненадващо обявиха, че се разделят, миналия септември след 11-годишна връзка. Двамата имат шест деца, но се ожениха едва през 2014 г. "Хартийката", удостоверяваща техния брак, обаче не била от значение, твърди Халперин, който подготвя филм за двамата. Позовавайки се на приятелите им, журналистът твърди, че можели да станат новите Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън - супердвойката на стария Холивуд, известна с двата си брака и два развода.

Междувременно Джоли даде интервю за "Сънди телеграф", където сподели, че не й харесва да бъде сама.

Актрисата имаше тежка година - освен раздялата, приписвана на алхоколните проблеми на Брад Пит, тя преживя и здравословни проблеми. В момента Джоли рекламира новия си филм като режисьор First They Klled My Father за геноцида в Камбоджа, който се излъчва по "Нетфликс".

"Понякога изглежда, че се справям много добре, но в действителност просто искам да изкарам деня. В емоционално отношение това бе трудна година", казва в интервюто звездата.