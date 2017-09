Драми от света на тениса и няколко български филма в програмата на Торонто

© Reuters

Едно от най-драматичните съперничества в историята на тениса, пренесено на екран, откри филмовия фестивал в Торонто в четвъртък вечер. "Бьорн/Макенроу", за епичните сблъсъци между буйния американски тенисист Джон Макенроу (Шая Лебьоф) и хладнокръвния скандинавски шампион Бьорн Борг (Свериг Гуднасон) през 80-те години, припомня как тениса се превърна от аристократичен спорт в зрелище, разказва "Ройтерс".

В тяхното съперничество имаше нещо универсално, отвъд спорта, твърди директорът на фестивала Януш Мец. "То поставя екзистенциални въпроси за това как двама души могат да се предизвикат взаимно отвъд възможностите си."

Лебьоф, за когото това е първа голяма роля след серия скандали, призна, че има нещо общо със склонния си към изблици герой. Актьорството е като спорта - обикновени хора полагат необикновени усилия пред очите на всички, каза американецът, наричайки Макенроу "лошият Дядо Коледа" на тениса.







Също в Торонто тазгодишната носителката на "Оскар" за "Страната Ла-ла-ла" Ема Стоун ще пресъздаде на екран Били Джийн Кинг, тенисистката, изправила се срещу сексизма в спорта през 70-те в известната "битка на половете" с Боби Ригс (Стив Карел). Кинг е основател на Женската тенис асоциация в САЩ и Женската спортна фондация и според мнозина е един от най-големите атлети в спорта.

260 филма - с около 40 по-малко от миналата година, ще покаже фестивалът в идната седмица. Сред тях са българските "Посоки" на Стефан Командарев (с премиера в Кан и награда от Сараево) и "3/4" на Илиян Метев, който взе награда в "Локарно". България има участие и в още няколко копродукции с чуждестранни режисьори в програмата: "Уестърн" на Валеска Гризебах (също с премиера в Кан), "Чудо" на литовската режисьорка Егле Вертелите и любопитно - драмата "Да обичаш Пабло" с Хавиер Бардем и Пенелопе Круз, за любовната връзка на журналистка с известния наркобос. Филмът отчасти е сниман у нас.

Сред другите очаквани филми са премиерата на Stronger с Джейк Джиленхол за атентата на бостънския маратон, гангстерската комедия "Събърбикон" на Джордж Клуни по сценарий на братя Коен, хорърът "Майка!" на Дарън Аронофски, драмата First They Killed My Father на Анджелина Джоли за геноцида в Камбоджа и "Най-тъмният час" - портрет на Уинстън Чърчил с Гари Олдман в главната роля. Фестивалът в Торонто няма състезателен характер.