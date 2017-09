Роджър Уотърс обяви концерт в България догодина

© Красимир Юскеселиев

България ще бъде част от турнето на Роджър Уотърс Us+Them догодина. Това обяви музикантът на своя сайт, където съобщава, че ще посети 23 държави в Европа през 2018 г. Датата и мястото на повечето, включително градовете, още не са известни.

Us+Them включва песни от най-обичаните албуми на "Пинк Флойд" - The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here и изпълнения от най-новия албум на Уотърс Is This the Life We Really Want? от юни, първи от 25 години насам.

Концертите на съоснователя на "Пинк Флойд" са истински аудио-визуални спектакли и Us+Them не прави изключение. Уотърс обикаля Северна Америка до 29 октомври, януари и февруари са запазени за Австралия и Нова Зеландия, а другите обявени дати са в Австрия и Германия през май и юни.

Според официалния сайт на Уотърс турнето ще мине още през Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Холандия, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Португалия, Русия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

Легендарният музикант вече веднъж гостува в България със спектакъла си "Стената" - през 2013 г. Дълго чаканото му гостуване съвпадна с протестите срещу кабинета "Орешарски", в които Уотърс се включи, искайки "оставка" от сцената.