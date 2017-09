Лимонада "Джон Лемън"? Няма да я бъде, казва Йоко Оно

© Lisi Niesner, Reuters

Лимонада "Джон Лемън", от лимон и името на покойния бийтълс? Забавно, но не и за вдовицата на Ленън Йоко Оно, която принуди фирма за газирани напитки да смени името на продуктите си.

"Джон Лемън" е полска марка лимонада, регистрирана през 2014 г. - две години преди Оно да запази името на съпруга си като търговска марка в Европейския съюз. Художничката обаче смята, че производителите са в нарушение и ги е заплашила с глоби от по 5000 евро на ден и по 500 евро на всяка продадена бутилка.

Първоначално поляците спореха, че "Лемън" и "Ленън" нямат нищо общо. Но все пак лимонадата се рекламира с изображения на певеца, кръглите му очила и фразата "Let it be" в различни държави.

В резултат на съдебната заплаха тя вече ще се казва "On Lennon".

Ние сме стартиращи компании и не можем да си позволим съдебна битка срещу някой, който има милиони долари, коментирали са от фирмата Mr Lemonade Alternative Drinks, която разпространява напитката във Великобритания, цитирани от "Ройтерс".

Всички продукти с настоящата марка трябва да бъдат продадени от фирмата до края на октомври.