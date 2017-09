Концертът на Роджър Уотърс в България ще е на 4 май в "Арена Армеец"

© Associated Press

Концертът в България на легендата от "Пинк Флойд" Роджър Уотърс ще се състои догодина на 4 май в столичната зала "Арена Армеец". Това обявиха организаторите на събитието "София мюзик ентерпрайсис".

Съоснователят на "Пинк Флойд" ще изнесе концерти в 23 държави в Европа през 2018 г. Турнето Us+Them включва песни от най-обичаните албуми на американската рок група - The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here и изпълнения от най-новия албум на Уотърс Is This the Life We Really Want? от юни, първи от 25 години насам.

"Вероятно 80% от песните ще са стари и 20% ще бъдат нови, но всички са обединени под обща тема. Шоуто ще бъде неповторимо, обещавам ви. Ще бъде грандиозно и спиращо дъха, както всички досега", заяви Уотърс.

Легендарният музикант вече веднъж гостува в България със спектакъла си "Стената" - през 2013 г. Дълго чаканото му идване съвпадна с протестите срещу кабинета "Орешарски", в които Уотърс се включи, искайки "оставка" от сцената.

Билетите за концерта в България ще бъдат на цени от 70 до 180 лева и могат да бъдат закупени в мрежите на "Тикетпро" и "Ивентим", както и онлайн. Продажбата започва на 28 септември, уточниха организаторите.