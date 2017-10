Побутни ме, или кой е тазгодишният нобелист по икономика

© Tt News Agency, Reuters

През 2008 г. авторът на "Дневник" Румяна Тихолова представи единствената преведена на български езика книга на икономиста Ричард Тейлър - който днес спечели Нобелова награда за изследванията си в областта на поведенческата икономика. "Дневник" препубликува ревюто на "Побутване".

Каква е разликата между стимул и подтик? Рационалният хомо икономикус намалява потреблението на бензин, когато цената скача. Или ограничава скоростта, с която кара по магистралата, за да минимизира разхода на гориво. Или спазва пътните знаци, за да избегне глобите. В света на хомо икономикус по-високата цена на бензина е стимул за по-малко потребление или по-ниска скорост. Рискът от наказание пък е стимул да следваш правилата. Но светът невинаги е логичен и подреден: хомо сапиенс невинаги мисли и действа като хомо икономикус.

Индивидите затова имат не само нужда от стимули, но и от подтици, твърдят Ричард Тейлър и Кас Сънстийн в бестселъра "Побутването: Как да подобрим решенията за здравето, богатството и щастието". Подтик е, когато посегнеш към плодовете, а ти се яде торта, ако плодовете, а не тортата са първото нещо, което се набива в очите, когато влезеш в кафетерията.

В Чикаго на брега на езерото Мичиган има път с красива гледка и опасни завои. Градските власти са достигнали до извода, че само с пътни знаци няма да обезпечат безопасността. Затова ограничението от 25 мили (около 40 км/ч) е изписано на платното. Още по-важно: след знака шофьорите виждат бели ивици, разположени перпендикулярно на платното. С приближаването на завоя ивиците се сгъстяват, което кара шофьорите несъзнателно да ограничават скоростта. Подтикът към несъзнателната ни природа се оказва по-силен от рационалния стимул, за да се постигне желаният резултат.

Блъскане и побутване

Техниката на побутването е позната отдавна на маркетолозите и последиците невинаги са с положителен знак за потребителите. Но според Тейлър и Сънстийн побутването може да се превърне в мощна сила за подобряване на решенията в бизнеса и обществената политика.

Ако на климатика имаш устройство, което да ти показва всеки път, когато намалиш градусите, с колко се увеличава потреблението на електроенергия, това вероятно ще те накара да преброиш до десет и да се замислиш дали по-ниската температура наистина си струва.

© Handout, Reuters

Друг енергоспестяващ подтик би бил, ако електрическите компании изписват на сметките средното месечно потребление на ток на абонат за конкретния регион. Подобен експеримент в Калифорния показва, че много домакинства с потребление над средното намаляват консумацията.

"Но побутването често има и ефект на бумеранг", предупреждават Тейлър и Сънстийн. В експеримента от Калифорния част от потребителите с консумация под средната започват да харчат повече. Тук на помощ идват дребните неща, които правят голямата разлика.

На сметките компанията поставя усмихнат или намръщен емотикон в зависимост от това дали клиентът е ограничил консумацията. Резултатът е слисваш: абонатите с намръщен емотикон намаляват консумацията, а тези с усмихнат - се стремят да я запазят под средните стойности.

Естествено има и примери за безскрупулно сбутване. Това може да ти се случи, ако забравиш да си прочетеш внимателно договора за заем и се окаже, че щом не предоговориш условията след първата година, започваш да плащаш лихва, която ти съсипва бюджета. Използвайки разсеяността, липсата на време или недостатъчните познания, банката те е побутнала да "избереш" драконовската лихва.

Избери вместо мен

Хората са емоционални, страдат от предубеждения, имат проблеми със самоконтрола, трудно анализират вероятности и сложна информация, водени са от инерцията или поведението на другите, пишат Тейлър и Сънстийн. Така оставени на собствената си рационалност, често се проваляме във вземането на правилните решения. Или просто се отказваме да вземем решение.

Целта на това, което Тейлър и Сънстийн наричат "архитектура на избора", е не да ограничим свободата на избор, а да създадем среда, в която индивидите с по-голяма вероятност и при достатъчно информация предпочитат определено решение. "С други думи, ние сме за ползата от съзнателни усилия от страна на корпорациите и обществените институции, които могат да насочат избора на хората в посоки, подобряващи живота", казват авторите на "Побутването".

© Handout, Reuters

Остава открито питането дали правителствата и бизнесът са достатъчно компетентни и добронамерени. Истината е по средата и отговорът е "понякога". Но за потребителите и гражданите винаги остава възможността да гласуват с портфейл или бюлетина за компаниите и политиците, които са им предложили добри решения.

Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein. 2008.

Авторът на рубриката е консултант по международно развитие, мнения може да изпращате на rtiholova1@yahoo.com