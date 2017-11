Три български филма са номинирани за Европейските филмови награди

Кадър от "Белгийският крал" на Джесика Уудуард и Петер Бросенс

"Пощальонът" (The Good Postman) на българския режисьор Тонислав Христов е сред шестте филма, номинирани за Европейска филмова награда в категорията за документално кино, съобщава "София филм фест". Селекцията беше обявена на фестивала в Севиля през уикенда, седмица след като стана известно, че българско-белгийската копродукция "Белгийският крал" ще се състезава за най-добра комедия. Така заедно с номинацията за дебют за "Безбог" на Ралица Петрова заглавията с българско участие тази година стават три.

Престижните отличия се връчват от Европейската филмова академия (EФА), чиито няколко хиляди членове - по аналогия с американските оскари - гласуват и за номинациите. Тази година е трийсетото им юбилейно издание, а церемонията по награждаването ще се състои на 9 декември в Берлин.

Кадър от "Пощальонът" на Тонислав Христов

"Пощальонът" на Тонислав Христов дебютира в конкурса на "Сънданс", мина и през най-авторитетния фестивал за документално кино в Европа - IDFA в Амстердам. Това е трета номинация за български документален филм на ЕФА след успеха на Адела Пеева с "Чия е тази песен?" и "Развод по албански". Българо-финландската копродукция на Тонислав Христов ще се състезава с "Austerlitz" на Сергей Лозница, "Communion" на полската режисьорка Анна Замецка, "La Chana" със сценарист и режисьор Лучия Стойевич и "Stranger In Paradise" на холандеца Гуидо Хендрикс.

"Белгийският крал", който откри тазгодишния "София филм фест" и в който участват актьори като Валентин Ганев и Нина Николина, е първата българска номинация в комедийната категория.

В най-голямата категория - за европейски филм, конкуренцията е сериозна. "Нелюбов" на Андрей Звягинцев и "120 удара в минута" на Робен Кампийо (които са номинирани редом с германско-българската копродукция "Уестърн" за наградите ЛУКС) ще се състезават с "Другата страна на надеждата" на Аки Каурисмаки, On Body And Soul на унгарската режисьорка Илдико Еньеди, спечелил "Златна мечка" в Берлин, и "Квадратът" на Рубен Остлунд, носител на "Златната палма" от Кан 2017. Същите автори си оспорват приза за режисура заедно с Йоргос Лантимос и новият му филм The Killing Of A Sacred Deer.