Фоторазказ: Дуел бензин срещу дизел, или БМВ 340i срещу БМВ 330d

1/31 снимки в галерията Статистиката показва, че всяко четвърто продадено БМВ е Серия 3, което превръща моделното семейство в най-успешния модел на баварците. След повече от 40 години на пазара, автомобилът има шест поколения, а накоро излезе фейслифтът на актуалната генерация. В рамките на няколко месеца имах възможността да го тествам в две изпълнения, като сравненията се налагаха от само себе си.

Фотограф: Георги Пауновски