Фоторазказ: "Пежо" 2008 четири години по-късно

1/22 снимки в галерията Преди четири години с 2008 "Пежо" влезе в сегмента на компактните кросовъри и остави следа с почти 520 хиляди намерени купувачи. Неотдавна моделът мина през фейслифт, след който да затвърди позициите си в постоянно растящия сегмент.

