Електрическият скутер на БМВ удължи пробега и прибави мощност

Максималната скорост на версия с разширен обхват е 129 км/ч.

Гамата от електрически модели на БМВ - i8, C evolution и i3 (от ляво на дясно)

Електрическият скутер на БМВ C evolution беше представен през 2012 година, но четири години по късно, на автосалона в Париж ще дебютира с обновена визия, удължен пробег и повишена мощност, съобщиха от компанията.Стандартната версия ще иминава до 100 километра, а изпълнение с разширен обхват до 160 километра. Това става възможно с използването на батерии с капацитет до 94 амперчаса, при 60 за стария модел.В същото време стандартният кабел за зареждане от електрическата мрежа е с по-компактни размери. Не е без значение и подобрената рекуперация на енергия при движение по инерция и спиране.Новият БМВ C evolution Long Rage разчита на мощност от 26 конски сили, което е с 11 к.с. повече от тази на предходния модел. Версията, която може да се кара в Европа с категория А1, генерира 15 конски сили и предлага пробег от 100 км.При своеобразния фейслифт на C evolution са добавени нови разцветки и богат набор от светодиодни светлини. Мотопедът има няколко режима за каране, асистент за движение назад и асистент за предаване на въртящия момент към водещото колело.Добавени са и нови графики към централния тунел на версията Long Range. Новият БМВ C evolution вече се предлага в Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Швейцария, Австрия, Холандия, Белгия, Люксембург, Португалия, Ирландия и Китай, като предстои да бъде представен и в САЩ, Япония, Южна Корея и Русия.