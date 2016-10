"Ролс-Ройс" представи модел за пристрастени към модата

[Ролс-ройс]

Британският производител на свърхлуксозни автомобили "Ролс Ройс" представи новият си модели, вдъхновен от висшата мода. "Dawn Inspired by Fashion" е рожба на дизайнера Джил Тейлър.Използваните материали за текстилни тапицерии са подбрани от Черика Хей от Кралския колеж по изкуствата, а подборката на кожите е дело на Мишел Лъсби, който е работил за Mulberry.Отвън "Dawn – Inspired by Fashion" е решен в искрящо бяло, като се предлагат и различни мотиви на покрива. Салонът на лимузината може да е в един от трите доминиращи цвята Mugello Red, Cobalto Blue или Mandarin. Тапицерията на седалките е бяла, като облегалките са бродирани.Автомобилите от серията "Dawn – Inspired by Fashion" са насочени към клиентите с финансови възможности, обсебени от модата и се произвеждат в единични бройки, уточняват от "Ролс-Ройс". Приемът на поръчки започва през ноември.