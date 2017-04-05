Фотогалерия: До 510 конски сили за новите "Мерцедес" GLC и GLE Coupe от AMG

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© Mercedes

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Кой има нужда от джип с мощността на спортен автомобил? До 1999 година отговорът е по-скоро "никой, но тогава се появява "Мерцедес" ML 55 AMG и всичко се променя. Автомобилът отваря ниша, в която всички премиум производители искат да присъстват, тъй като купувачи не липсват.
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18 години по-късно Mercedes и AMG пускат поредното поколение на спортния SUV. Съгласно новите означение на моделите на концерна от Щутгарт автомобилът вече се казва GLC 63 4MATIC, като има версия купе.
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Другата новост е, че динамичните кросоувъри за пръв път се предлагат с две мощности - 476 или 510 конски сили, за версиите GLC 63 S и GLC 63 S Coupе. Въртящият момент пък е съответно 650 и 700 Нм.
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И в двата случая моторът е осемцилиндров V-образен с работен обем четири литра и двойно турбо. Двигателят се отличава със сравнително компактна конструкция, бърза реакции на командите от педала на газта и ниски нива на вредни емисии. Една от причините за икономията на гориво е функцията "плаване" на трансмисията, при която при отпускане на педала на газта скоростната кутия "се отделя" от двигателя, така че да се осигури максимална инерция.
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Данни за ускорението и разходът на гориво за момента няма, като те ще бъдат съобщени вероятно със старта на продажбите през юни. Ясно е обаче, че и за двете мощности скоростта е електронно ограничена на 250 км/ч.
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Двигателят се комбиниран с деветстепенна автоматична скоростна кутия, отличаваща се с бързо превключване на предавките във възходящ и в низходящ ред. Задвижването е на четирите колела, като електрониката определя каква част от тягата да се се насочва към предните колела и каква към задните.
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Всички версии на GLC 63 и GLC 63 Coupе се оборудват със заден диференциал с ограничено приплъзване. В по-маломощните версии той е механичен, а в S-модификациите е електронен.
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Задният диференциал с ограничено приплъзване работи съвместно и със стабилизиращата програма, която работи в три режима - стандартен, спортен и изключен. Окачването на най-спортните версии на GLC и GLC Coupe е въздушно с амортисьори с променливи характеристики. В зависимост от избрания стил на шофиране то може да е с по-спортни или по-комфортни настройки.
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Водачът може да избира между три режима на шофиране - комфортен, спортен и индивидуален, които влияят върху работата не само на окачването, но и на волана, скоростната кутия, стабилизиращата програма, изпускателната система, реакцията на педала на газта и задвижването на четирите колела.<br /><br />Изпълненията GLC 63 S 4MATIC и GLC 63 S 4MATIC са снабдени и с режим RACE (състезание), при който настройките са направени за максимално спортно представяне.
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Спортните кросоувъри на "Мерцедес" разчитат на спирачна система с дискове с размер 360 или 390 мм (за S модификациите). Джантите са 19- или 20-цолови.
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В салона атмосферата е спортно-елегантна, като са на разположение качествени кожени тапицерии и декоративни елементи от алуминий и карбон. Предните седалки са спортни.
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Световната премиера на автомобилите ще е на автосалона в Ню Йорк в средата на този месец, а продажбите започват на 16 юни. Първите доставки ще са факт през септември.
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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на Читател
    Читател
    Рейтинг: 170 Неутрално

    Готини брички. :-)

  2. 2 Профил на крайно-десен лузър
    крайно-десен лузър
    Рейтинг: 561 Неутрално

    ние търкаме билетчета, а шиши си ги кара тия.

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