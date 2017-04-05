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Фотогалерия: До 510 конски сили за новите "Мерцедес" GLC и GLE Coupe от AMG
Кой има нужда от джип с мощността на спортен автомобил? До 1999 година отговорът е по-скоро "никой, но тогава се появява "Мерцедес" ML 55 AMG и всичко се променя. Автомобилът отваря ниша, в която всички премиум производители искат да присъстват, тъй като купувачи не липсват.
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Готини брички. :-)
крайно-десен лузърРейтинг: 561 Неутрално
ние търкаме билетчета, а шиши си ги кара тия.искаш нов монитор? изтрий тук: ##############