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Фотогалерия: "Рено" превърна автомобила в кътче от дома

Автомобилните производители трескаво се опитват да предскажат как ще се променят колите в бъдеще и най-вече какво още ще искат потребителите. Ясно е, че който усети от рано клиентските нагласи ще има и сериозно пазарно предимство.