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Фотогалерия: "Рено" превърна автомобила в кътче от дома
Автомобилните производители трескаво се опитват да предскажат как ще се променят колите в бъдеще и най-вече какво още ще искат потребителите. Ясно е, че който усети от рано клиентските нагласи ще има и сериозно пазарно предимство.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4473 Неутрално
Времето за зареждане на път остава сериозен проблем. Особено когато електрокарите станат много.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
442Рейтинг: 2722 Неутрално
Това в къщи нЕма да влезе. ГАРАНЦИЯ.