Фотогалерия: "Рено" превърна автомобила в кътче от дома

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© Рено

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Автомобилните производители трескаво се опитват да предскажат как ще се променят колите в бъдеще и най-вече какво още ще искат потребителите. Ясно е, че който усети от рано клиентските нагласи ще има и сериозно пазарно предимство.
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Според "Рено" автомобилът на бъдещето ще бъде допълнение към дома, нещо повече - той дори ще е част от дома. Това показва концептуалният модел "Симбиоз", демонстриран на автосалона във Франкфурт (14-24 септември).
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Според френския концерн към 2030 година колата може да е своеобразно подвижно помещение, неразривна част от дома. В зависимост от нуждите и желанията на живущите, той може да е уютна стаичка на покрива, от която да наблюдаваш звездите, част от всекидневна, в която хората прекарват време заедно и разговарят или пък своеобразен изолиран кабинет, в който да си свършиш работата, изолиран от останалата част на къщата.
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Представеният във Франкфурт цял дом с интегриран автомобил е с площ 120 квадратни метра. След като влезе в гаража подвижна платформа може да издигне колата до нивото на първия етаж или до откритата тераса отгоре.
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Автомобилът на бъдещето, естествено е захранван от ток, като енергията в акумулаторите му може да се използва като резервна мощност, при спиране на тока, или собствено енергоизточник в часовете, когато токът е най-скъп. От самата кола пък могат да се управляват всички умни електроуреди в дома - печка, пералня, климатик, отопление и т.н.
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В купето собственикът разполага с всичко, което на електронните устройства у дома, така че да може в колата да има достъп до музиката и филмите си, файловете, по които работи. На екрана на мултимедията в колата се показва дори образ от камерата на прага, която показва кой е пред вратата.
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Концептуалният автомобил "Рено Симбиоз" е дълъг 4.70 метра, широк 1.98 метра и висок 1и35 метра. Каросерията е изработена от карбонови влакна. Използваните в салона материали са същите, като у дома - филц, дърво, фин мрамор, порцелан и т.н.
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Седалките са четири, като имат различни позиции. Тъй като колата може да се движи и автономно, има вариант предните и задните седалки да се обърнат една срещу друга, а между тях да се постави красива мини масичка със стоманена рамка и мраморен плот.
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Дисплеят, разположен пред водача, е тънък, извит с обща дължина 80-сантиметрова, като на него излиза информация от приборното табло и мултимедийната система. В коланите на седалките са вградени малки сензорни екрани, подобни на тези в смарт часовниците, като през тях се управляват функциите на климатроника, музиката и т.н.
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"Рено Симбиоз" е електромобил със задно предаване, като всяко от задните колела се задвижва от електромотори. Това разположение променя въртящия момент, предаван към всяко колело, за да подобри пъргавостта и стабилността на автомобила при завой.
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Демонстрационният автомобил е с мощност 670 конски сили и максимален въртящ момент 660 Нм. Колата ускорява от място до 100 км/ч за по-малко от шест секунди, а зарядът на батериите е достатъчен за 500 километра при реални пътни условия по магистралите.
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Батериите с мощност 72 киловатчаса могат да бъдат заредени на 80 процента от техния капацитет за 20 минути. Мощността, зарядът на батериите и времето за зареждане ще бъдат подобрени до 2030 г., когато автомобилите като "Симбиоз" ще поемат по пътищата, прогнозират от "Рено".
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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4473 Неутрално

    Времето за зареждане на път остава сериозен проблем. Особено когато електрокарите станат много.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 2722 Неутрално

    Това в къщи нЕма да влезе. ГАРАНЦИЯ.





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