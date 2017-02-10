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Жанр: Анимация, Комедия, Дублиран на български език

Производител: Warner Bros. Pictures и Warner Animation Group

САЩ, 105 мин.

Озвучен с гласовете на: Атанас Сребрев (Батман), Камен Воденичаров (Алфред), Александра Раева (Барбара Гордън), Моньо Монев (Жокера), Елена Бойчева (Жената Котка), Иля Пепеланов (Комисар Гордън) и др.

Любимият ни "крилат отмъстител" е главният герой и лидерът в поредното шеметно LEGO® приключение.Батман винаги е бил пазителят на град Готъм, но пъклените планове на неговия най-голям враг, Жокера и шайката му разбойници, ще поставят Батман пред върховното предизвикателство – да работи в екип...и да се усмихва повече.