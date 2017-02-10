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Lego Филмът: Батман LEGO® Филмът: Батман

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  • предстоящ
Календар

Cine Grand

Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia
петък (10 февруари)
  • 10:30 *
  • 12:45 *
  • 14:15 *
  • 15:45 *
  • 16:30 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
събота (11 февруари)
  • 10:30 *
  • 12:45 *
  • 14:15 *
  • 15:45 *
  • 16:30 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
неделя (12 февруари)
  • 10:30 *
  • 12:45 *
  • 14:15 *
  • 15:45 *
  • 16:30 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
понеделник (13 февруари)
  • 12:45 *
  • 14:15 *
  • 15:45 *
  • 16:30 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
вторник (14 февруари)
  • 12:45 *
  • 14:15 *
  • 15:45 *
  • 16:30 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
сряда (15 февруари)
  • 12:45 *
  • 14:15 *
  • 15:45 *
  • 16:30 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
четвъртък (16 февруари)
  • 12:45 *
  • 14:15 *
  • 15:45 *
  • 16:30 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *

Cine Grand Sofia Ring Mall

Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2
петък (10 февруари)
  • 10:30 *
  • 11:15 *
  • 13:15 *
  • 13:45 *
  • 15:40 *
  • 16:45 *
  • 18:00 *
  • 20:30 *
събота (11 февруари)
  • 10:30 *
  • 11:15 *
  • 13:15 *
  • 13:45 *
  • 15:40 *
  • 16:45 *
  • 18:00 *
  • 20:30 *
неделя (12 февруари)
  • 10:30 *
  • 11:15 *
  • 13:15 *
  • 13:45 *
  • 15:40 *
  • 16:45 *
  • 18:00 *
  • 20:30 *
понеделник (13 февруари)
  • 13:15 *
  • 13:45 *
  • 15:40 *
  • 16:45 *
  • 18:00 *
  • 20:30 *
вторник (14 февруари)
  • 13:15 *
  • 13:45 *
  • 15:40 *
  • 16:45 *
  • 18:00 *
  • 20:30 *
сряда (15 февруари)
  • 13:15 *
  • 13:45 *
  • 15:40 *
  • 16:45 *
  • 18:00 *
  • 20:30 *
четвъртък (16 февруари)
  • 13:15 *
  • 13:45 *
  • 15:40 *
  • 16:45 *
  • 18:00 *
  • 20:30 *

Cinema City

Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)
петък (10 февруари)
  • 13:10 *
  • 15:20 *
  • 17:30 *
  • 19:40 *
  • 22:00 *
събота (11 февруари)
  • 11:00 *
  • 13:10 *
  • 15:20 *
  • 17:30 *
  • 19:40 *
  • 22:00 *
неделя (12 февруари)
  • 11:00 *
  • 13:10 *
  • 15:20 *
  • 17:30 *
  • 19:40 *
  • 22:00 *
понеделник (13 февруари)
  • 13:10 *
  • 15:20 *
  • 17:30 *
  • 19:40 *
  • 22:00 *
вторник (14 февруари)
  • 13:10 *
  • 15:20 *
  • 17:30 *
  • 19:40 *
  • 22:00 *
сряда (15 февруари)
  • 13:10 *
  • 15:20 *
  • 17:30 *
  • 19:40 *
  • 22:00 *
четвъртък (16 февруари)
  • 13:10 *
  • 15:20 *
  • 17:30 *
  • 19:40 *
  • 22:00 *

Cinema City IMAX

Адрес: София, бул. Александър Стамболийски 1
петък (10 февруари)
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *
събота (11 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *
неделя (12 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *
понеделник (13 февруари)
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *
вторник (14 февруари)
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *
сряда (15 февруари)
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *
четвъртък (16 февруари)
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *

Cinema City Paradise

Адрес: бул. "Черни връх" №100
петък (10 февруари)
  • 15:50 *
  • 19:00 *
  • 21:10 *
събота (11 февруари)
  • 11:30 *
  • 15:50 *
  • 19:00 *
  • 21:10 *
неделя (12 февруари)
  • 11:30 *
  • 15:50 *
  • 19:00 *
  • 21:10 *
понеделник (13 февруари)
  • 15:50 *
  • 19:00 *
  • 21:10 *
вторник (14 февруари)
  • 15:50 *
  • 19:00 *
  • 21:10 *
сряда (15 февруари)
  • 15:50 *
  • 19:00 *
  • 21:10 *
четвъртък (16 февруари)
  • 15:50 *
  • 19:00 *
  • 21:10 *
петък (10 март)
  • 13:40 *
  • 18:00 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *
събота (11 март)
  • 13:40 *
  • 18:00 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *
неделя (12 март)
  • 13:40 *
  • 18:00 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *
понеделник (13 март)
  • 13:40 *
  • 18:00 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *
вторник (14 март)
  • 13:40 *
  • 18:00 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *
сряда (15 март)
  • 13:40 *
  • 18:00 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *
четвъртък (16 март)
  • 13:40 *
  • 18:00 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *

Арена DeLuxe

Адрес: бул. "България" №69, Bulgaria Mall
петък (10 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:50 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *
събота (11 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:50 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *
неделя (12 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:50 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *
понеделник (13 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:50 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *
вторник (14 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:50 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *
сряда (15 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:50 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *
четвъртък (16 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:50 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *

Арена The Mall

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall
петък (10 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:45 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *
събота (11 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:45 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *
неделя (12 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:45 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *
понеделник (13 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:45 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *
вторник (14 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:45 *
  • 20:15 *
сряда (15 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:45 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *
четвъртък (16 февруари)
  • 11:15 *
  • 13:30 *
  • 15:45 *
  • 18:00 *
  • 20:15 *

Арена Запад

Адрес: бул. "Тодор Александров" №64
петък (10 февруари)
  • 11:00 *
  • 12:00 *
  • 13:15 *
  • 14:20 *
  • 15:30 *
  • 16:40 *
  • 17:45 *
  • 19:00 *
  • 20:10 *
  • 21:15 *
събота (11 февруари)
  • 11:00 *
  • 12:00 *
  • 13:15 *
  • 14:20 *
  • 15:30 *
  • 16:40 *
  • 17:45 *
  • 19:00 *
  • 20:10 *
  • 21:15 *
неделя (12 февруари)
  • 11:00 *
  • 12:00 *
  • 13:15 *
  • 14:20 *
  • 15:30 *
  • 16:40 *
  • 17:45 *
  • 19:00 *
  • 20:10 *
  • 21:15 *
понеделник (13 февруари)
  • 11:00 *
  • 12:00 *
  • 13:15 *
  • 14:20 *
  • 15:30 *
  • 16:40 *
  • 17:45 *
  • 19:00 *
  • 20:10 *
  • 21:15 *
вторник (14 февруари)
  • 11:00 *
  • 12:00 *
  • 13:15 *
  • 14:20 *
  • 15:30 *
  • 16:40 *
  • 17:45 *
  • 19:00 *
  • 20:10 *
  • 21:15 *
сряда (15 февруари)
  • 11:00 *
  • 12:00 *
  • 13:15 *
  • 14:20 *
  • 15:30 *
  • 16:40 *
  • 17:45 *
  • 19:00 *
  • 20:10 *
  • 21:15 *
четвъртък (16 февруари)
  • 11:00 *
  • 12:00 *
  • 13:15 *
  • 14:20 *
  • 15:30 *
  • 16:40 *
  • 17:45 *
  • 19:00 *
  • 20:10 *
  • 21:15 *

Арена Младост

Адрес: ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк 3
петък (10 февруари)
  • 13:15 *
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *
събота (11 февруари)
  • 11:00 *
  • 11:40 *
  • 13:15 *
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *
неделя (12 февруари)
  • 11:40 *
  • 13:15 *
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *
понеделник (13 февруари)
  • 13:15 *
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *
вторник (14 февруари)
  • 11:40 *
  • 13:15 *
  • 15:45 *
  • 19:30 *
  • 22:20 *
сряда (15 февруари)
  • 13:15 *
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *
четвъртък (16 февруари)
  • 13:15 *
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 20:10 *
  • 22:20 *

Арена Младост IMAX

Адрес: ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк 3
петък (10 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *
събота (11 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *
неделя (12 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *
понеделник (13 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *
вторник (14 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *
сряда (15 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *
четвъртък (16 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:30 *
  • 16:45 *
  • 19:00 *

Трейлър

Александра Филмс

За филма

Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник".

Жанр: Анимация, Комедия, Дублиран на български език
Производител: Warner Bros. Pictures и Warner Animation Group
САЩ, 105 мин.
Озвучен с гласовете на: Атанас Сребрев (Батман), Камен Воденичаров (Алфред), Александра Раева (Барбара Гордън), Моньо Монев (Жокера), Елена Бойчева (Жената Котка), Иля Пепеланов (Комисар Гордън) и др.

Любимият ни "крилат отмъстител" е главният герой и лидерът в поредното шеметно LEGO® приключение.

Батман винаги е бил пазителят на град Готъм, но пъклените планове на неговия най-голям враг, Жокера и шайката му разбойници, ще поставят Батман пред върховното предизвикателство – да работи в екип...и да се усмихва повече.
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На английски: KQuarterly

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