Календар
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Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia
|петък (10 февруари)
- 10:30 *
- 12:45 *
- 14:15 *
- 15:45 *
- 16:30 *
- 18:15 *
- 20:30 *
|събота (11 февруари)
- 10:30 *
- 12:45 *
- 14:15 *
- 15:45 *
- 16:30 *
- 18:15 *
- 20:30 *
|неделя (12 февруари)
- 10:30 *
- 12:45 *
- 14:15 *
- 15:45 *
- 16:30 *
- 18:15 *
- 20:30 *
|понеделник (13 февруари)
- 12:45 *
- 14:15 *
- 15:45 *
- 16:30 *
- 18:15 *
- 20:30 *
|вторник (14 февруари)
- 12:45 *
- 14:15 *
- 15:45 *
- 16:30 *
- 18:15 *
- 20:30 *
|сряда (15 февруари)
- 12:45 *
- 14:15 *
- 15:45 *
- 16:30 *
- 18:15 *
- 20:30 *
|четвъртък (16 февруари)
- 12:45 *
- 14:15 *
- 15:45 *
- 16:30 *
- 18:15 *
- 20:30 *
Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2
|петък (10 февруари)
- 10:30 *
- 11:15 *
- 13:15 *
- 13:45 *
- 15:40 *
- 16:45 *
- 18:00 *
- 20:30 *
|събота (11 февруари)
- 10:30 *
- 11:15 *
- 13:15 *
- 13:45 *
- 15:40 *
- 16:45 *
- 18:00 *
- 20:30 *
|неделя (12 февруари)
- 10:30 *
- 11:15 *
- 13:15 *
- 13:45 *
- 15:40 *
- 16:45 *
- 18:00 *
- 20:30 *
|понеделник (13 февруари)
- 13:15 *
- 13:45 *
- 15:40 *
- 16:45 *
- 18:00 *
- 20:30 *
|вторник (14 февруари)
- 13:15 *
- 13:45 *
- 15:40 *
- 16:45 *
- 18:00 *
- 20:30 *
|сряда (15 февруари)
- 13:15 *
- 13:45 *
- 15:40 *
- 16:45 *
- 18:00 *
- 20:30 *
|четвъртък (16 февруари)
- 13:15 *
- 13:45 *
- 15:40 *
- 16:45 *
- 18:00 *
- 20:30 *
Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)
|петък (10 февруари)
- 13:10 *
- 15:20 *
- 17:30 *
- 19:40 *
- 22:00 *
|събота (11 февруари)
- 11:00 *
- 13:10 *
- 15:20 *
- 17:30 *
- 19:40 *
- 22:00 *
|неделя (12 февруари)
- 11:00 *
- 13:10 *
- 15:20 *
- 17:30 *
- 19:40 *
- 22:00 *
|понеделник (13 февруари)
- 13:10 *
- 15:20 *
- 17:30 *
- 19:40 *
- 22:00 *
|вторник (14 февруари)
- 13:10 *
- 15:20 *
- 17:30 *
- 19:40 *
- 22:00 *
|сряда (15 февруари)
- 13:10 *
- 15:20 *
- 17:30 *
- 19:40 *
- 22:00 *
|четвъртък (16 февруари)
- 13:10 *
- 15:20 *
- 17:30 *
- 19:40 *
- 22:00 *
Адрес: София, бул. Александър Стамболийски 1
|петък (10 февруари)
|събота (11 февруари)
- 12:15 *
- 14:30 *
- 16:45 *
- 19:00 *
|неделя (12 февруари)
- 12:15 *
- 14:30 *
- 16:45 *
- 19:00 *
|понеделник (13 февруари)
|вторник (14 февруари)
|сряда (15 февруари)
|четвъртък (16 февруари)
Адрес: бул. "Черни връх" №100
|петък (10 февруари)
|събота (11 февруари)
- 11:30 *
- 15:50 *
- 19:00 *
- 21:10 *
|неделя (12 февруари)
- 11:30 *
- 15:50 *
- 19:00 *
- 21:10 *
|понеделник (13 февруари)
|вторник (14 февруари)
|сряда (15 февруари)
|четвъртък (16 февруари)
|петък (10 март)
- 13:40 *
- 18:00 *
- 20:10 *
- 22:20 *
|събота (11 март)
- 13:40 *
- 18:00 *
- 20:10 *
- 22:20 *
|неделя (12 март)
- 13:40 *
- 18:00 *
- 20:10 *
- 22:20 *
|понеделник (13 март)
- 13:40 *
- 18:00 *
- 20:10 *
- 22:20 *
|вторник (14 март)
- 13:40 *
- 18:00 *
- 20:10 *
- 22:20 *
|сряда (15 март)
- 13:40 *
- 18:00 *
- 20:10 *
- 22:20 *
|четвъртък (16 март)
- 13:40 *
- 18:00 *
- 20:10 *
- 22:20 *
Адрес: бул. "България" №69, Bulgaria Mall
|петък (10 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:50 *
- 18:00 *
- 20:15 *
|събота (11 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:50 *
- 18:00 *
- 20:15 *
|неделя (12 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:50 *
- 18:00 *
- 20:15 *
|понеделник (13 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:50 *
- 18:00 *
- 20:15 *
|вторник (14 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:50 *
- 18:00 *
- 20:15 *
|сряда (15 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:50 *
- 18:00 *
- 20:15 *
|четвъртък (16 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:50 *
- 18:00 *
- 20:15 *
Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall
|петък (10 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:45 *
- 18:00 *
- 20:15 *
|събота (11 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:45 *
- 18:00 *
- 20:15 *
|неделя (12 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:45 *
- 18:00 *
- 20:15 *
|понеделник (13 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:45 *
- 18:00 *
- 20:15 *
|вторник (14 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:45 *
- 20:15 *
|сряда (15 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:45 *
- 18:00 *
- 20:15 *
|четвъртък (16 февруари)
- 11:15 *
- 13:30 *
- 15:45 *
- 18:00 *
- 20:15 *
Адрес: бул. "Тодор Александров" №64
|петък (10 февруари)
- 11:00 *
- 12:00 *
- 13:15 *
- 14:20 *
- 15:30 *
- 16:40 *
- 17:45 *
- 19:00 *
- 20:10 *
- 21:15 *
|събота (11 февруари)
- 11:00 *
- 12:00 *
- 13:15 *
- 14:20 *
- 15:30 *
- 16:40 *
- 17:45 *
- 19:00 *
- 20:10 *
- 21:15 *
|неделя (12 февруари)
- 11:00 *
- 12:00 *
- 13:15 *
- 14:20 *
- 15:30 *
- 16:40 *
- 17:45 *
- 19:00 *
- 20:10 *
- 21:15 *
|понеделник (13 февруари)
- 11:00 *
- 12:00 *
- 13:15 *
- 14:20 *
- 15:30 *
- 16:40 *
- 17:45 *
- 19:00 *
- 20:10 *
- 21:15 *
|вторник (14 февруари)
- 11:00 *
- 12:00 *
- 13:15 *
- 14:20 *
- 15:30 *
- 16:40 *
- 17:45 *
- 19:00 *
- 20:10 *
- 21:15 *
|сряда (15 февруари)
- 11:00 *
- 12:00 *
- 13:15 *
- 14:20 *
- 15:30 *
- 16:40 *
- 17:45 *
- 19:00 *
- 20:10 *
- 21:15 *
|четвъртък (16 февруари)
- 11:00 *
- 12:00 *
- 13:15 *
- 14:20 *
- 15:30 *
- 16:40 *
- 17:45 *
- 19:00 *
- 20:10 *
- 21:15 *
Адрес: ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк 3
|петък (10 февруари)
- 13:15 *
- 15:30 *
- 17:45 *
- 20:10 *
- 22:20 *
|събота (11 февруари)
- 11:00 *
- 11:40 *
- 13:15 *
- 15:30 *
- 17:45 *
- 20:10 *
- 22:20 *
|неделя (12 февруари)
- 11:40 *
- 13:15 *
- 15:30 *
- 17:45 *
- 20:10 *
- 22:20 *
|понеделник (13 февруари)
- 13:15 *
- 15:30 *
- 17:45 *
- 20:10 *
- 22:20 *
|вторник (14 февруари)
- 11:40 *
- 13:15 *
- 15:45 *
- 19:30 *
- 22:20 *
|сряда (15 февруари)
- 13:15 *
- 15:30 *
- 17:45 *
- 20:10 *
- 22:20 *
|четвъртък (16 февруари)
- 13:15 *
- 15:30 *
- 17:45 *
- 20:10 *
- 22:20 *
Адрес: ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк 3
|петък (10 февруари)
- 12:15 *
- 14:30 *
- 16:45 *
- 19:00 *
|събота (11 февруари)
- 12:15 *
- 14:30 *
- 16:45 *
- 19:00 *
|неделя (12 февруари)
- 12:15 *
- 14:30 *
- 16:45 *
- 19:00 *
|понеделник (13 февруари)
- 12:15 *
- 14:30 *
- 16:45 *
- 19:00 *
|вторник (14 февруари)
- 12:15 *
- 14:30 *
- 16:45 *
- 19:00 *
|сряда (15 февруари)
- 12:15 *
- 14:30 *
- 16:45 *
- 19:00 *
|четвъртък (16 февруари)
- 12:15 *
- 14:30 *
- 16:45 *
- 19:00 *
Трейлър
За филма
Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник".
|Жанр: Анимация, Комедия, Дублиран на български език
Производител: Warner Bros. Pictures и Warner Animation Group
САЩ, 105 мин.
Озвучен с гласовете на: Атанас Сребрев (Батман), Камен Воденичаров (Алфред), Александра Раева (Барбара Гордън), Моньо Монев (Жокера), Елена Бойчева (Жената Котка), Иля Пепеланов (Комисар Гордън) и др.
Любимият ни "крилат отмъстител" е главният герой и лидерът в поредното шеметно LEGO® приключение.
Батман винаги е бил пазителят на град Готъм, но пъклените планове на неговия най-голям враг, Жокера и шайката му разбойници, ще поставят Батман пред върховното предизвикателство – да работи в екип...и да се усмихва повече.