Джон Уик 2

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Тема на деня: Избори 2017

Христо Иванов: Последният доклад на ЕК хвърля съмнения върху проверките на ...

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Избори 2017

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ГЕРБ с 480 кандидат-депутати

ГЕРБ с 480 кандидат-депутати

18:36 вчера
Кандидат-депутатите в твоя избирателен район (пълни списъци)

Кандидат-депутатите в твоя избирателен район (пълни списъци)

16:48 вчера
Борисов: Корнелия Нинова не води в Благоевград заради Пеевски

Борисов: Корнелия Нинова не води в Благоевград заради Пеевски

15:17 вчера
Аптечният персонал на Марешки се готви за влизане в Народното събрание

Аптечният персонал на Марешки се готви за влизане в Народното събрание

14:40 вчера
На 26 март в страната ще се гласува с преференция, в чужбина - без

На 26 март в страната ще се гласува с преференция, в чужбина - без

16:24 вчера
В следващите 10 години няма да има машинно гласуване, прогнозира Мартин Димитров

В следващите 10 години няма да има машинно гласуване, прогнозира Мартин Димитров

10:43 вчера
Има една оферта за машини за гласуване - "Лирекс БГ" (допълнена)

Има една оферта за машини за гласуване - "Лирекс БГ" (допълнена)

16:51 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в 25 МИР в София

Кои са кандидатите за депутати в 25 МИР в София

15:52 22 фев
Цитат на деня: Принципите ми ме заведоха и изведоха от "Атака" и отидох в ДПС

Цитат на деня: Принципите ми ме заведоха и изведоха от "Атака" и отидох в ДПС

10:43 вчера
Смените на областни и в МВР говори, че БСП се кани да купи изобрите, обяви Борисов

Смените на областни и в МВР говори, че БСП се кани да купи изобрите, обяви Борисов

13:57 22 фев
Кои са кандидатите за депутати във Варна (МИР 3)

Кои са кандидатите за депутати във Варна (МИР 3)

18:15 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в 24 МИР в София

Кои са кандидатите за депутати в 24 МИР в София

14:34 22 фев
Всички водачи на листи на "Нова република"

Всички водачи на листи на "Нова република"

15:46 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в Кърджали (9 МИР)

Кои са кандидатите за депутати в Кърджали (9 МИР)

18:25 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в област Плевен (15-и МИР)

Кои са кандидатите за депутати в област Плевен (15-и МИР)

15:13 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в Сливен (21 МИР)

Кои са кандидатите за депутати в Сливен (21 МИР)

19:36 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в Пловдив (16 МИР)

Кои са кандидатите за депутати в Пловдив (16 МИР)

15:34 22 фев
ГЕРБ ще бъде с номер 11, БСП - с 10, в бюлетината за изборите

ГЕРБ ще бъде с номер 11, БСП - с 10, в бюлетината за изборите

11:32 22 фев
Евгений Михайлов ще се откаже от ДОСТ, ако се намери агентурно досие на Местан

Евгений Михайлов ще се откаже от ДОСТ, ако се намери агентурно досие на Местан

10:01 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в 23 МИР в София

Кои са кандидатите за депутати в 23 МИР в София

12:45 22 фев
Лукарски: Светослав Витков ще бие Корнелия Нинова в София

Лукарски: Светослав Витков ще бие Корнелия Нинова в София

20:07 21 фев
Евгений Михайлов и Георги Боздуганов влизат в листите на ДОСТ

Евгений Михайлов и Георги Боздуганов влизат в листите на ДОСТ

18:26 21 фев
Борисов предрече избори на всеки 5-6 месеца

Борисов предрече избори на всеки 5-6 месеца

13:12 21 фев
ДПС залага на Слави Бинев и бивш депутат от "Атака" в София

ДПС залага на Слави Бинев и бивш депутат от "Атака" в София

12:24 21 фев
Конкуренцията на тези избори ще стимулира купуването на гласове, смята Тихомир Безлов

Конкуренцията на тези избори ще стимулира купуването на гласове, смята Тихомир Безлов

09:02 22 фев
Намаляване на ДДС и безплатни учебници до 12 клас, предвижда програмата на "Реформаторския блок"

Намаляване на ДДС и безплатни учебници до 12 клас, предвижда програмата на "Реформаторския блок"

17:35 18 фев
Стефан Тафров, проф. Александър Кьосев и Тома Белев влизат в листите на "Да, България"

Стефан Тафров, проф. Александър Кьосев и Тома Белев влизат в листите на "Да, България"

14:53 21 фев
Цитат на деня: ГЕРБ и БСП гладят чаршафите за политическото легло

Цитат на деня: ГЕРБ и БСП гладят чаршафите за политическото легло

14:35 21 фев
Татяна Дончева, Румен Петков, Константин Проданов и още водачи на листи на "АБВ - Движение 21"

Татяна Дончева, Румен Петков, Константин Проданов и още водачи на листи на "АБВ - Движение 21"

16:52 21 фев
Още малко за машинното гласуване, или как може една работа да не стане

Още малко за машинното гласуване, или как може една работа да не стане

07:14 21 фев
Борисов покани Нинова на дебат за НАТО, СЕТА и санирането

Борисов покани Нинова на дебат за НАТО, СЕТА и санирането

16:45 21 фев
БСП ще сезира прокуратурата заради програмата за саниране

БСП ще сезира прокуратурата заради програмата за саниране

15:42 21 фев
Цитат на деня: Ястребът Борисов се опитва да се превърне във врабче

Цитат на деня: Ястребът Борисов се опитва да се превърне във врабче

15:13 21 фев
Министри, депутати и общински съветници водят листите на ГЕРБ

Министри, депутати и общински съветници водят листите на ГЕРБ

16:45 20 фев
Веселин Марешки се зарече да излезе от политиката, ако партията му не е поне трета сила на изборите

Веселин Марешки се зарече да излезе от политиката, ако партията му не е поне трета сила на изборите

11:38 20 фев
"Глас народен" изчезваше, ако не се беше коалирал с Реформаторския блок, обяви Светльо Витков

"Глас народен" изчезваше, ако не се беше коалирал с Реформаторския блок, обяви Светльо Витков

08:20 20 фев
Цитат на деня: 20 г. не се е правило нищо, всички вини се концентрират в последните седем

Цитат на деня: 20 г. не се е правило нищо, всички вини се концентрират в последните седем

14:22 20 фев
Нинова не се чувства бламирана, след избора на нови членове на Изпълнителния съвет

Нинова не се чувства бламирана, след избора на нови членове на Изпълнителния съвет

16:24 19 фев
БСП се похвали с професори, лекари, учители и спортисти кандидати за депутати

БСП се похвали с професори, лекари, учители и спортисти кандидати за депутати

13:44 19 фев
Пеевски официално е водач на листата на ДПС в Пазарджик

Пеевски официално е водач на листата на ДПС в Пазарджик

12:45 19 фев
Водачите на листи - познати политици, нови лица и партийни номади

Водачите на листи - познати политици, нови лица и партийни номади

06:03 22 фев

Джон Уик 2

  • Легенда:
  • * премиера
  • * предпремиера
  • минал
  • предстоящ
Календар

Cine Grand

Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia
петък (24 февруари)
  • 14:00 *
  • 16:30 *
  • 18:00 *
  • 19:00 *
  • 21:30 *
събота (25 февруари)
  • 11:30 *
  • 14:00 *
  • 16:30 *
  • 18:00 *
  • 19:00 *
  • 21:30 *
неделя (26 февруари)
  • 11:30 *
  • 14:00 *
  • 16:30 *
  • 18:00 *
  • 19:00 *
  • 21:30 *
понеделник (27 февруари)
  • 14:00 *
  • 16:30 *
  • 18:00 *
  • 19:00 *
  • 21:30 *
вторник (28 февруари)
  • 14:00 *
  • 16:30 *
  • 18:00 *
  • 19:00 *
  • 21:30 *
сряда (01 март)
  • 14:00 *
  • 16:30 *
  • 18:00 *
  • 19:00 *
  • 21:30 *
четвъртък (02 март)
  • 14:00 *
  • 16:30 *
  • 18:00 *
  • 19:00 *
  • 21:30 *

Cine Grand Sofia Ring Mall

Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2
петък (24 февруари)
  • 14:00 *
  • 15:15 *
  • 17:45 *
  • 19:15 *
  • 20:15 *
събота (25 февруари)
  • 12:30 *
  • 14:00 *
  • 15:15 *
  • 17:45 *
  • 19:15 *
  • 20:15 *
  • 22:30 *
неделя (26 февруари)
  • 12:30 *
  • 14:00 *
  • 15:15 *
  • 17:45 *
  • 19:15 *
  • 20:15 *
  • 22:30 *

Cinema City

Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)
петък (24 февруари)
  • 15:00 *
  • 17:30 *
  • 20:00 *
  • 22:30 *
събота (25 февруари)
  • 12:30 *
  • 15:00 *
  • 17:30 *
  • 20:00 *
  • 22:30 *
неделя (26 февруари)
  • 12:30 *
  • 15:00 *
  • 17:30 *
  • 20:00 *
  • 22:30 *
понеделник (27 февруари)
  • 15:00 *
  • 17:30 *
  • 20:00 *
  • 22:30 *
вторник (28 февруари)
  • 15:00 *
  • 17:30 *
  • 20:00 *
  • 22:30 *
сряда (01 март)
  • 15:00 *
  • 17:30 *
  • 20:00 *
  • 22:30 *
четвъртък (02 март)
  • 15:00 *
  • 17:30 *
  • 20:00 *
  • 22:30 *

Cinema City Paradise

Адрес: бул. "Черни връх" №100
петък (24 февруари)
  • 14:20 *
  • 15:00 *
  • 16:50 *
  • 17:30 *
  • 19:20 *
  • 20:00 *
  • 21:45 *
  • 22:30 *
събота (25 февруари)
  • 12:30 *
  • 14:20 *
  • 15:00 *
  • 16:50 *
  • 17:30 *
  • 19:20 *
  • 20:00 *
  • 21:45 *
  • 22:30 *
неделя (26 февруари)
  • 12:30 *
  • 14:20 *
  • 15:00 *
  • 16:50 *
  • 17:30 *
  • 19:20 *
  • 20:00 *
  • 21:45 *
  • 22:30 *
понеделник (27 февруари)
  • 14:20 *
  • 15:00 *
  • 16:50 *
  • 17:30 *
  • 19:20 *
  • 20:00 *
  • 21:45 *
  • 22:30 *
вторник (28 февруари)
  • 14:20 *
  • 15:00 *
  • 16:50 *
  • 17:30 *
  • 19:20 *
  • 20:00 *
  • 21:45 *
  • 22:30 *
сряда (01 март)
  • 14:20 *
  • 15:00 *
  • 16:50 *
  • 17:30 *
  • 19:20 *
  • 20:00 *
  • 21:45 *
  • 22:30 *
четвъртък (02 март)
  • 14:20 *
  • 15:00 *
  • 16:50 *
  • 17:30 *
  • 19:20 *
  • 20:00 *
  • 21:45 *
  • 22:30 *

Euro Cinema

Адрес: София, бул. Александър Стамболийски 17
петък (24 февруари)
  • 15:45 *
неделя (26 февруари)
  • 21:45 *
вторник (28 февруари)
  • 20:00 *
четвъртък (02 март)
  • 21:30 *

G8 Cinema

Адрес: ул. "Гладстон" №8
петък (24 февруари)
  • 19:45 *
събота (25 февруари)
  • 21:45 *
неделя (26 февруари)
  • 15:00 *
понеделник (27 февруари)
  • 13:45 *
сряда (01 март)
  • 19:30 *
четвъртък (02 март)
  • 17:00 *

Арена DeLuxe

Адрес: бул. "България" №69, Bulgaria Mall
петък (24 февруари)
  • 12:30
  • 15:00
  • 17:30
  • 20:00
  • 22:30
събота (25 февруари)
  • 12:30
  • 15:00
  • 17:30
  • 20:00
  • 22:30
неделя (26 февруари)
  • 12:30
  • 15:00
  • 17:30
  • 20:00
  • 22:30
понеделник (27 февруари)
  • 12:30
  • 15:00
  • 17:30
  • 20:00
  • 22:30
вторник (28 февруари)
  • 12:30
  • 15:00
  • 17:30
  • 20:00
  • 22:30
сряда (01 март)
  • 12:30
  • 15:00
  • 17:30
  • 20:00
  • 22:30
четвъртък (02 март)
  • 12:30
  • 15:00
  • 17:30
  • 20:00
  • 22:30

Арена The Mall

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall
петък (24 февруари)
  • 12:00 *
  • 14:30 *
  • 17:00 *
  • 19:30 *
  • 22:00 *
събота (25 февруари)
  • 12:00 *
  • 14:30 *
  • 17:00 *
  • 19:30 *
  • 22:00 *
неделя (26 февруари)
  • 12:00 *
  • 14:30 *
  • 17:00 *
  • 19:30 *
  • 22:00 *
понеделник (27 февруари)
  • 12:00 *
  • 14:30 *
  • 17:00 *
  • 19:30 *
  • 22:00 *
вторник (28 февруари)
  • 12:00 *
  • 14:30 *
  • 17:00 *
  • 19:30 *
  • 22:00 *
сряда (01 март)
  • 12:00 *
  • 14:30 *
  • 17:00 *
  • 19:30 *
  • 22:00 *
четвъртък (02 март)
  • 12:00 *
  • 14:30 *
  • 17:00 *
  • 19:30 *
  • 22:00 *

Арена Запад

Адрес: бул. "Тодор Александров" №64
петък (24 февруари)
  • 12:00 *
  • 14:40 *
  • 17:10 *
  • 19:40 *
  • 22:10 *
събота (25 февруари)
  • 12:00 *
  • 14:40 *
  • 17:10 *
  • 19:40 *
  • 22:10 *
неделя (26 февруари)
  • 12:00 *
  • 14:40 *
  • 17:10 *
  • 19:40 *
  • 22:10 *
понеделник (27 февруари)
  • 12:00 *
  • 14:40 *
  • 17:10 *
  • 19:40 *
  • 22:10 *
вторник (28 февруари)
  • 12:00 *
  • 14:40 *
  • 17:10 *
  • 19:40 *
  • 22:10 *
сряда (01 март)
  • 12:00 *
  • 14:40 *
  • 17:10 *
  • 19:40 *
  • 22:10 *
четвъртък (02 март)
  • 12:00 *
  • 14:40 *
  • 17:10 *
  • 19:40 *
  • 22:10 *

Арена Младост

Адрес: ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк 3
петък (24 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:45 *
  • 17:15 *
  • 19:45 *
  • 22:15 *
събота (25 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:45 *
  • 17:15 *
  • 19:45 *
  • 22:15 *
неделя (26 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:45 *
  • 17:15 *
  • 19:45 *
  • 22:15 *
понеделник (27 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:45 *
  • 17:15 *
  • 19:45 *
  • 22:15 *
вторник (28 февруари)
  • 12:15 *
  • 14:45 *
  • 17:15 *
  • 19:45 *
  • 22:15 *
сряда (01 март)
  • 12:15 *
  • 14:45 *
  • 17:15 *
  • 19:45 *
  • 22:15 *
четвъртък (02 март)
  • 12:15 *
  • 14:45 *
  • 17:15 *
  • 19:45 *
  • 22:15 *
Видео

Лента

За филма

Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник".

САЩ, 2017, английски
Сценарист: Дерек Колстад
Режисьор: Чад Стахелски
в ролите: Киану Рийвс, Лорънс Фишбърн, Руби Роуз

В следващия епизод на хита от 2014-та година, легендарният наемен убиец Джон Уик е принуден от стар свой познайник да се завърне към старите си навици, за да овладее сенчеста престъпна организация.

Задължен от кръвна клетва, Джон заминава за Рим където се изправя срещу някои от най-смъртоносните убийци.
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