Джон Уик 2

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САЩ, 2017, английски

Сценарист: Дерек Колстад

Режисьор: Чад Стахелски

в ролите: Киану Рийвс, Лорънс Фишбърн, Руби Роуз

В следващия епизод на хита от 2014-та година, легендарният наемен убиец Джон Уик е принуден от стар свой познайник да се завърне към старите си навици, за да овладее сенчеста престъпна организация.Задължен от кръвна клетва, Джон заминава за Рим където се изправя срещу някои от най-смъртоносните убийци.