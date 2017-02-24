Джон Уик 2

Календар
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Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia
|петък (24 февруари)
- 14:00 *
- 16:30 *
- 18:00 *
- 19:00 *
- 21:30 *
|събота (25 февруари)
- 11:30 *
- 14:00 *
- 16:30 *
- 18:00 *
- 19:00 *
- 21:30 *
|неделя (26 февруари)
- 11:30 *
- 14:00 *
- 16:30 *
- 18:00 *
- 19:00 *
- 21:30 *
|понеделник (27 февруари)
- 14:00 *
- 16:30 *
- 18:00 *
- 19:00 *
- 21:30 *
|вторник (28 февруари)
- 14:00 *
- 16:30 *
- 18:00 *
- 19:00 *
- 21:30 *
|сряда (01 март)
- 14:00 *
- 16:30 *
- 18:00 *
- 19:00 *
- 21:30 *
|четвъртък (02 март)
- 14:00 *
- 16:30 *
- 18:00 *
- 19:00 *
- 21:30 *
Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2
|петък (24 февруари)
- 14:00 *
- 15:15 *
- 17:45 *
- 19:15 *
- 20:15 *
|събота (25 февруари)
- 12:30 *
- 14:00 *
- 15:15 *
- 17:45 *
- 19:15 *
- 20:15 *
- 22:30 *
|неделя (26 февруари)
- 12:30 *
- 14:00 *
- 15:15 *
- 17:45 *
- 19:15 *
- 20:15 *
- 22:30 *
Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)
|петък (24 февруари)
- 15:00 *
- 17:30 *
- 20:00 *
- 22:30 *
|събота (25 февруари)
- 12:30 *
- 15:00 *
- 17:30 *
- 20:00 *
- 22:30 *
|неделя (26 февруари)
- 12:30 *
- 15:00 *
- 17:30 *
- 20:00 *
- 22:30 *
|понеделник (27 февруари)
- 15:00 *
- 17:30 *
- 20:00 *
- 22:30 *
|вторник (28 февруари)
- 15:00 *
- 17:30 *
- 20:00 *
- 22:30 *
|сряда (01 март)
- 15:00 *
- 17:30 *
- 20:00 *
- 22:30 *
|четвъртък (02 март)
- 15:00 *
- 17:30 *
- 20:00 *
- 22:30 *
Адрес: бул. "Черни връх" №100
|петък (24 февруари)
- 14:20 *
- 15:00 *
- 16:50 *
- 17:30 *
- 19:20 *
- 20:00 *
- 21:45 *
- 22:30 *
|събота (25 февруари)
- 12:30 *
- 14:20 *
- 15:00 *
- 16:50 *
- 17:30 *
- 19:20 *
- 20:00 *
- 21:45 *
- 22:30 *
|неделя (26 февруари)
- 12:30 *
- 14:20 *
- 15:00 *
- 16:50 *
- 17:30 *
- 19:20 *
- 20:00 *
- 21:45 *
- 22:30 *
|понеделник (27 февруари)
- 14:20 *
- 15:00 *
- 16:50 *
- 17:30 *
- 19:20 *
- 20:00 *
- 21:45 *
- 22:30 *
|вторник (28 февруари)
- 14:20 *
- 15:00 *
- 16:50 *
- 17:30 *
- 19:20 *
- 20:00 *
- 21:45 *
- 22:30 *
|сряда (01 март)
- 14:20 *
- 15:00 *
- 16:50 *
- 17:30 *
- 19:20 *
- 20:00 *
- 21:45 *
- 22:30 *
|четвъртък (02 март)
- 14:20 *
- 15:00 *
- 16:50 *
- 17:30 *
- 19:20 *
- 20:00 *
- 21:45 *
- 22:30 *
Адрес: София, бул. Александър Стамболийски 17
|петък (24 февруари)
|неделя (26 февруари)
|вторник (28 февруари)
|четвъртък (02 март)
Адрес: ул. "Гладстон" №8
|петък (24 февруари)
|събота (25 февруари)
|неделя (26 февруари)
|понеделник (27 февруари)
|сряда (01 март)
|четвъртък (02 март)
Адрес: бул. "България" №69, Bulgaria Mall
|петък (24 февруари)
- 12:30
- 15:00
- 17:30
- 20:00
- 22:30
|събота (25 февруари)
- 12:30
- 15:00
- 17:30
- 20:00
- 22:30
|неделя (26 февруари)
- 12:30
- 15:00
- 17:30
- 20:00
- 22:30
|понеделник (27 февруари)
- 12:30
- 15:00
- 17:30
- 20:00
- 22:30
|вторник (28 февруари)
- 12:30
- 15:00
- 17:30
- 20:00
- 22:30
|сряда (01 март)
- 12:30
- 15:00
- 17:30
- 20:00
- 22:30
|четвъртък (02 март)
- 12:30
- 15:00
- 17:30
- 20:00
- 22:30
Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall
|петък (24 февруари)
- 12:00 *
- 14:30 *
- 17:00 *
- 19:30 *
- 22:00 *
|събота (25 февруари)
- 12:00 *
- 14:30 *
- 17:00 *
- 19:30 *
- 22:00 *
|неделя (26 февруари)
- 12:00 *
- 14:30 *
- 17:00 *
- 19:30 *
- 22:00 *
|понеделник (27 февруари)
- 12:00 *
- 14:30 *
- 17:00 *
- 19:30 *
- 22:00 *
|вторник (28 февруари)
- 12:00 *
- 14:30 *
- 17:00 *
- 19:30 *
- 22:00 *
|сряда (01 март)
- 12:00 *
- 14:30 *
- 17:00 *
- 19:30 *
- 22:00 *
|четвъртък (02 март)
- 12:00 *
- 14:30 *
- 17:00 *
- 19:30 *
- 22:00 *
Адрес: бул. "Тодор Александров" №64
|петък (24 февруари)
- 12:00 *
- 14:40 *
- 17:10 *
- 19:40 *
- 22:10 *
|събота (25 февруари)
- 12:00 *
- 14:40 *
- 17:10 *
- 19:40 *
- 22:10 *
|неделя (26 февруари)
- 12:00 *
- 14:40 *
- 17:10 *
- 19:40 *
- 22:10 *
|понеделник (27 февруари)
- 12:00 *
- 14:40 *
- 17:10 *
- 19:40 *
- 22:10 *
|вторник (28 февруари)
- 12:00 *
- 14:40 *
- 17:10 *
- 19:40 *
- 22:10 *
|сряда (01 март)
- 12:00 *
- 14:40 *
- 17:10 *
- 19:40 *
- 22:10 *
|четвъртък (02 март)
- 12:00 *
- 14:40 *
- 17:10 *
- 19:40 *
- 22:10 *
Адрес: ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк 3
|петък (24 февруари)
- 12:15 *
- 14:45 *
- 17:15 *
- 19:45 *
- 22:15 *
|събота (25 февруари)
- 12:15 *
- 14:45 *
- 17:15 *
- 19:45 *
- 22:15 *
|неделя (26 февруари)
- 12:15 *
- 14:45 *
- 17:15 *
- 19:45 *
- 22:15 *
|понеделник (27 февруари)
- 12:15 *
- 14:45 *
- 17:15 *
- 19:45 *
- 22:15 *
|вторник (28 февруари)
- 12:15 *
- 14:45 *
- 17:15 *
- 19:45 *
- 22:15 *
|сряда (01 март)
- 12:15 *
- 14:45 *
- 17:15 *
- 19:45 *
- 22:15 *
|четвъртък (02 март)
- 12:15 *
- 14:45 *
- 17:15 *
- 19:45 *
- 22:15 *
За филма
Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник".
|САЩ, 2017, английски
Сценарист: Дерек Колстад
Режисьор: Чад Стахелски
в ролите: Киану Рийвс, Лорънс Фишбърн, Руби Роуз
В следващия епизод на хита от 2014-та година, легендарният наемен убиец Джон Уик е принуден от стар свой познайник да се завърне към старите си навици, за да овладее сенчеста престъпна организация.
Задължен от кръвна клетва, Джон заминава за Рим където се изправя срещу някои от най-смъртоносните убийци.