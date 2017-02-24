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Жанр: Екшън, Фантастика, Приключенски

Русия / 2016 / 89 минути

Сценарист: Андрей Гаврилов

Режисьор: Сарик Андреасян

В ролите: Вячеслав Разбегаев, Санжар Мадиев, Валерия Шкирандо, Антон Пампушний, Себастиян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Александър Семьонов, Владимир Бутенко, Мила Максимова

Оператор: Максим Осадчий

Продуцент: Владимир Поляков, Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян

В годините на Студената война, секретната военна организация "Патриот" сформира отряд от супергерои.Всеки един от тези бойци притежава уникални умения, които обаче остават в пълна тайна дълги години - до деня, в който светът не е заплашен от глобална ядрена заплаха...