Календар
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Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia
|петък (24 февруари)
- 14:10 *
- 17:10 *
- 19:30 *
- 21:45 *
|събота (25 февруари)
- 11:45 *
- 14:10 *
- 17:10 *
- 19:30 *
- 21:45 *
|неделя (26 февруари)
- 11:45 *
- 14:10 *
- 17:10 *
- 19:30 *
- 21:45 *
|понеделник (27 февруари)
- 14:10 *
- 17:10 *
- 19:30 *
- 21:45 *
|вторник (28 февруари)
- 14:10 *
- 17:10 *
- 19:30 *
- 21:45 *
|сряда (01 март)
- 14:10 *
- 17:10 *
- 19:30 *
- 21:45 *
|четвъртък (02 март)
- 14:10 *
- 17:10 *
- 19:30 *
- 21:45 *
Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2
|петък (24 февруари)
- 12:45 *
- 15:10 *
- 17:20 *
- 19:10 *
- 20:00 *
- 22:10 *
|събота (25 февруари)
- 10:15 *
- 12:45 *
- 15:10 *
- 17:20 *
- 19:10 *
- 20:00 *
- 22:10 *
|неделя (26 февруари)
- 10:15 *
- 12:45 *
- 15:10 *
- 17:20 *
- 19:10 *
- 20:00 *
- 22:10 *
|понеделник (27 февруари)
- 12:45 *
- 15:10 *
- 17:20 *
- 19:10 *
- 20:00 *
- 22:10 *
|вторник (28 февруари)
- 12:45 *
- 15:10 *
- 17:20 *
- 19:10 *
- 20:00 *
- 22:10 *
|сряда (01 март)
- 12:45 *
- 15:10 *
- 17:20 *
- 19:10 *
- 20:00 *
- 22:10 *
|четвъртък (02 март)
- 12:45 *
- 15:10 *
- 17:20 *
- 19:10 *
- 20:00 *
- 22:10 *
Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)
|петък (24 февруари)
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:15 *
- 20:30 *
- 22:40 *
|събота (25 февруари)
- 11:50 *
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:15 *
- 20:30 *
- 22:40 *
|неделя (26 февруари)
- 11:50 *
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:15 *
- 20:30 *
- 22:40 *
|понеделник (27 февруари)
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:15 *
- 20:30 *
- 22:40 *
|вторник (28 февруари)
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:15 *
- 20:30 *
- 22:40 *
|сряда (01 март)
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:15 *
- 20:30 *
- 22:40 *
|четвъртък (02 март)
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:15 *
- 20:30 *
- 22:40 *
Адрес: бул. "Черни връх" №100
|петък (24 февруари)
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:20 *
- 20:30 *
- 22:40 *
|събота (25 февруари)
- 11:50 *
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:20 *
- 20:30 *
- 22:40 *
|неделя (26 февруари)
- 11:50 *
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:20 *
- 20:30 *
- 22:40 *
|понеделник (27 февруари)
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:20 *
- 20:30 *
- 22:40 *
|вторник (28 февруари)
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:20 *
- 20:30 *
- 22:40 *
|сряда (01 март)
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:20 *
- 20:30 *
- 22:40 *
|четвъртък (02 март)
- 14:00 *
- 16:10 *
- 18:20 *
- 20:30 *
- 22:40 *
Адрес: София, бул. Александър Стамболийски 17
|петък (24 февруари)
|събота (25 февруари)
|понеделник (27 февруари)
|вторник (28 февруари)
|четвъртък (02 март)
Адрес: ул. "Гладстон" №8
|петък (24 февруари)
|събота (25 февруари)
|неделя (26 февруари)
|понеделник (27 февруари)
|вторник (28 февруари)
|сряда (01 март)
Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall
|петък (24 февруари)
- 14:10 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:20 *
- 22:20 *
|събота (25 февруари)
- 14:10 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:20 *
- 22:20 *
|неделя (26 февруари)
- 14:10 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:20 *
- 22:20 *
|понеделник (27 февруари)
- 14:10 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:20 *
- 22:20 *
|вторник (28 февруари)
- 14:10 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:20 *
- 22:20 *
|сряда (01 март)
- 14:10 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:20 *
- 22:20 *
|четвъртък (02 март)
- 14:10 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:20 *
- 22:20 *
Адрес: бул. "Тодор Александров" №64
|петък (24 февруари)
- 14:20 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:15 *
- 22:15 *
|събота (25 февруари)
- 14:20 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:15 *
- 22:15 *
|неделя (26 февруари)
- 14:20 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:15 *
- 22:15 *
|понеделник (27 февруари)
- 14:20 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:15 *
- 22:15 *
|вторник (28 февруари)
- 14:20 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:15 *
- 22:15 *
|сряда (01 март)
- 14:20 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:15 *
- 22:15 *
|четвъртък (02 март)
- 14:20 *
- 16:20 *
- 18:20 *
- 20:15 *
- 22:15 *
Адрес: ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк 3
|петък (24 февруари)
- 15:30 *
- 17:45 *
- 19:45 *
- 22:00 *
|събота (25 февруари)
- 13:30 *
- 15:30 *
- 17:45 *
- 19:45 *
- 22:00 *
|неделя (26 февруари)
- 13:30 *
- 15:30 *
- 17:45 *
- 19:45 *
- 22:00 *
|понеделник (27 февруари)
- 15:30 *
- 17:45 *
- 19:45 *
- 22:00 *
|вторник (28 февруари)
- 15:30 *
- 17:45 *
- 19:45 *
- 22:00 *
|сряда (01 март)
- 15:30 *
- 17:45 *
- 19:45 *
- 22:00 *
|четвъртък (02 март)
- 15:30 *
- 17:45 *
- 19:45 *
- 22:00 *
За филма
Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник".
|Жанр: Екшън, Фантастика, Приключенски
Русия / 2016 / 89 минути
Сценарист: Андрей Гаврилов
Режисьор: Сарик Андреасян
В ролите: Вячеслав Разбегаев, Санжар Мадиев, Валерия Шкирандо, Антон Пампушний, Себастиян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Александър Семьонов, Владимир Бутенко, Мила Максимова
Оператор: Максим Осадчий
Продуцент: Владимир Поляков, Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян
В годините на Студената война, секретната военна организация "Патриот" сформира отряд от супергерои.
Всеки един от тези бойци притежава уникални умения, които обаче остават в пълна тайна дълги години - до деня, в който светът не е заплашен от глобална ядрена заплаха...