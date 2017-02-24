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Тема на деня: Избори 2017

Христо Иванов: Последният доклад на ЕК хвърля съмнения върху проверките на ...

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Избори 2017

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ГЕРБ с 480 кандидат-депутати

ГЕРБ с 480 кандидат-депутати

18:36 вчера
Кандидат-депутатите в твоя избирателен район (пълни списъци)

Кандидат-депутатите в твоя избирателен район (пълни списъци)

16:48 вчера
Борисов: Корнелия Нинова не води в Благоевград заради Пеевски

Борисов: Корнелия Нинова не води в Благоевград заради Пеевски

15:17 вчера
Аптечният персонал на Марешки се готви за влизане в Народното събрание

Аптечният персонал на Марешки се готви за влизане в Народното събрание

14:40 вчера
На 26 март в страната ще се гласува с преференция, в чужбина - без

На 26 март в страната ще се гласува с преференция, в чужбина - без

16:24 вчера
В следващите 10 години няма да има машинно гласуване, прогнозира Мартин Димитров

В следващите 10 години няма да има машинно гласуване, прогнозира Мартин Димитров

10:43 вчера
Има една оферта за машини за гласуване - "Лирекс БГ" (допълнена)

Има една оферта за машини за гласуване - "Лирекс БГ" (допълнена)

16:51 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в 25 МИР в София

Кои са кандидатите за депутати в 25 МИР в София

15:52 22 фев
Цитат на деня: Принципите ми ме заведоха и изведоха от "Атака" и отидох в ДПС

Цитат на деня: Принципите ми ме заведоха и изведоха от "Атака" и отидох в ДПС

10:43 вчера
Смените на областни и в МВР говори, че БСП се кани да купи изобрите, обяви Борисов

Смените на областни и в МВР говори, че БСП се кани да купи изобрите, обяви Борисов

13:57 22 фев
Кои са кандидатите за депутати във Варна (МИР 3)

Кои са кандидатите за депутати във Варна (МИР 3)

18:15 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в 24 МИР в София

Кои са кандидатите за депутати в 24 МИР в София

14:34 22 фев
Всички водачи на листи на "Нова република"

Всички водачи на листи на "Нова република"

15:46 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в Кърджали (9 МИР)

Кои са кандидатите за депутати в Кърджали (9 МИР)

18:25 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в област Плевен (15-и МИР)

Кои са кандидатите за депутати в област Плевен (15-и МИР)

15:13 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в Сливен (21 МИР)

Кои са кандидатите за депутати в Сливен (21 МИР)

19:36 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в Пловдив (16 МИР)

Кои са кандидатите за депутати в Пловдив (16 МИР)

15:34 22 фев
ГЕРБ ще бъде с номер 11, БСП - с 10, в бюлетината за изборите

ГЕРБ ще бъде с номер 11, БСП - с 10, в бюлетината за изборите

11:32 22 фев
Евгений Михайлов ще се откаже от ДОСТ, ако се намери агентурно досие на Местан

Евгений Михайлов ще се откаже от ДОСТ, ако се намери агентурно досие на Местан

10:01 22 фев
Кои са кандидатите за депутати в 23 МИР в София

Кои са кандидатите за депутати в 23 МИР в София

12:45 22 фев
Лукарски: Светослав Витков ще бие Корнелия Нинова в София

Лукарски: Светослав Витков ще бие Корнелия Нинова в София

20:07 21 фев
Евгений Михайлов и Георги Боздуганов влизат в листите на ДОСТ

Евгений Михайлов и Георги Боздуганов влизат в листите на ДОСТ

18:26 21 фев
Борисов предрече избори на всеки 5-6 месеца

Борисов предрече избори на всеки 5-6 месеца

13:12 21 фев
ДПС залага на Слави Бинев и бивш депутат от "Атака" в София

ДПС залага на Слави Бинев и бивш депутат от "Атака" в София

12:24 21 фев
Конкуренцията на тези избори ще стимулира купуването на гласове, смята Тихомир Безлов

Конкуренцията на тези избори ще стимулира купуването на гласове, смята Тихомир Безлов

09:02 22 фев
Намаляване на ДДС и безплатни учебници до 12 клас, предвижда програмата на "Реформаторския блок"

Намаляване на ДДС и безплатни учебници до 12 клас, предвижда програмата на "Реформаторския блок"

17:35 18 фев
Стефан Тафров, проф. Александър Кьосев и Тома Белев влизат в листите на "Да, България"

Стефан Тафров, проф. Александър Кьосев и Тома Белев влизат в листите на "Да, България"

14:53 21 фев
Цитат на деня: ГЕРБ и БСП гладят чаршафите за политическото легло

Цитат на деня: ГЕРБ и БСП гладят чаршафите за политическото легло

14:35 21 фев
Татяна Дончева, Румен Петков, Константин Проданов и още водачи на листи на "АБВ - Движение 21"

Татяна Дончева, Румен Петков, Константин Проданов и още водачи на листи на "АБВ - Движение 21"

16:52 21 фев
Още малко за машинното гласуване, или как може една работа да не стане

Още малко за машинното гласуване, или как може една работа да не стане

07:14 21 фев
Борисов покани Нинова на дебат за НАТО, СЕТА и санирането

Борисов покани Нинова на дебат за НАТО, СЕТА и санирането

16:45 21 фев
БСП ще сезира прокуратурата заради програмата за саниране

БСП ще сезира прокуратурата заради програмата за саниране

15:42 21 фев
Цитат на деня: Ястребът Борисов се опитва да се превърне във врабче

Цитат на деня: Ястребът Борисов се опитва да се превърне във врабче

15:13 21 фев
Министри, депутати и общински съветници водят листите на ГЕРБ

Министри, депутати и общински съветници водят листите на ГЕРБ

16:45 20 фев
Веселин Марешки се зарече да излезе от политиката, ако партията му не е поне трета сила на изборите

Веселин Марешки се зарече да излезе от политиката, ако партията му не е поне трета сила на изборите

11:38 20 фев
"Глас народен" изчезваше, ако не се беше коалирал с Реформаторския блок, обяви Светльо Витков

"Глас народен" изчезваше, ако не се беше коалирал с Реформаторския блок, обяви Светльо Витков

08:20 20 фев
Цитат на деня: 20 г. не се е правило нищо, всички вини се концентрират в последните седем

Цитат на деня: 20 г. не се е правило нищо, всички вини се концентрират в последните седем

14:22 20 фев
Нинова не се чувства бламирана, след избора на нови членове на Изпълнителния съвет

Нинова не се чувства бламирана, след избора на нови членове на Изпълнителния съвет

16:24 19 фев
БСП се похвали с професори, лекари, учители и спортисти кандидати за депутати

БСП се похвали с професори, лекари, учители и спортисти кандидати за депутати

13:44 19 фев
Пеевски официално е водач на листата на ДПС в Пазарджик

Пеевски официално е водач на листата на ДПС в Пазарджик

12:45 19 фев
Водачите на листи - познати политици, нови лица и партийни номади

Водачите на листи - познати политици, нови лица и партийни номади

06:03 22 фев

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Календар

Cine Grand

Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia
петък (24 февруари)
  • 14:10 *
  • 17:10 *
  • 19:30 *
  • 21:45 *
събота (25 февруари)
  • 11:45 *
  • 14:10 *
  • 17:10 *
  • 19:30 *
  • 21:45 *
неделя (26 февруари)
  • 11:45 *
  • 14:10 *
  • 17:10 *
  • 19:30 *
  • 21:45 *
понеделник (27 февруари)
  • 14:10 *
  • 17:10 *
  • 19:30 *
  • 21:45 *
вторник (28 февруари)
  • 14:10 *
  • 17:10 *
  • 19:30 *
  • 21:45 *
сряда (01 март)
  • 14:10 *
  • 17:10 *
  • 19:30 *
  • 21:45 *
четвъртък (02 март)
  • 14:10 *
  • 17:10 *
  • 19:30 *
  • 21:45 *

Cine Grand Sofia Ring Mall

Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2
петък (24 февруари)
  • 12:45 *
  • 15:10 *
  • 17:20 *
  • 19:10 *
  • 20:00 *
  • 22:10 *
събота (25 февруари)
  • 10:15 *
  • 12:45 *
  • 15:10 *
  • 17:20 *
  • 19:10 *
  • 20:00 *
  • 22:10 *
неделя (26 февруари)
  • 10:15 *
  • 12:45 *
  • 15:10 *
  • 17:20 *
  • 19:10 *
  • 20:00 *
  • 22:10 *
понеделник (27 февруари)
  • 12:45 *
  • 15:10 *
  • 17:20 *
  • 19:10 *
  • 20:00 *
  • 22:10 *
вторник (28 февруари)
  • 12:45 *
  • 15:10 *
  • 17:20 *
  • 19:10 *
  • 20:00 *
  • 22:10 *
сряда (01 март)
  • 12:45 *
  • 15:10 *
  • 17:20 *
  • 19:10 *
  • 20:00 *
  • 22:10 *
четвъртък (02 март)
  • 12:45 *
  • 15:10 *
  • 17:20 *
  • 19:10 *
  • 20:00 *
  • 22:10 *

Cinema City

Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)
петък (24 февруари)
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *
събота (25 февруари)
  • 11:50 *
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *
неделя (26 февруари)
  • 11:50 *
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *
понеделник (27 февруари)
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *
вторник (28 февруари)
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *
сряда (01 март)
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *
четвъртък (02 март)
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:15 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *

Cinema City Paradise

Адрес: бул. "Черни връх" №100
петък (24 февруари)
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:20 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *
събота (25 февруари)
  • 11:50 *
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:20 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *
неделя (26 февруари)
  • 11:50 *
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:20 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *
понеделник (27 февруари)
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:20 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *
вторник (28 февруари)
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:20 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *
сряда (01 март)
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:20 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *
четвъртък (02 март)
  • 14:00 *
  • 16:10 *
  • 18:20 *
  • 20:30 *
  • 22:40 *

Euro Cinema

Адрес: София, бул. Александър Стамболийски 17
петък (24 февруари)
  • 17:45 *
събота (25 февруари)
  • 22:15 *
понеделник (27 февруари)
  • 15:30 *
вторник (28 февруари)
  • 22:00 *
четвъртък (02 март)
  • 20:00 *

G8 Cinema

Адрес: ул. "Гладстон" №8
петък (24 февруари)
  • 22:00 *
събота (25 февруари)
  • 17:30 *
неделя (26 февруари)
  • 19:30 *
понеделник (27 февруари)
  • 22:00 *
вторник (28 февруари)
  • 13:15 *
сряда (01 март)
  • 18:00 *

Арена The Mall

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall
петък (24 февруари)
  • 14:10 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:20 *
  • 22:20 *
събота (25 февруари)
  • 14:10 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:20 *
  • 22:20 *
неделя (26 февруари)
  • 14:10 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:20 *
  • 22:20 *
понеделник (27 февруари)
  • 14:10 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:20 *
  • 22:20 *
вторник (28 февруари)
  • 14:10 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:20 *
  • 22:20 *
сряда (01 март)
  • 14:10 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:20 *
  • 22:20 *
четвъртък (02 март)
  • 14:10 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:20 *
  • 22:20 *

Арена Запад

Адрес: бул. "Тодор Александров" №64
петък (24 февруари)
  • 14:20 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:15 *
  • 22:15 *
събота (25 февруари)
  • 14:20 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:15 *
  • 22:15 *
неделя (26 февруари)
  • 14:20 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:15 *
  • 22:15 *
понеделник (27 февруари)
  • 14:20 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:15 *
  • 22:15 *
вторник (28 февруари)
  • 14:20 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:15 *
  • 22:15 *
сряда (01 март)
  • 14:20 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:15 *
  • 22:15 *
четвъртък (02 март)
  • 14:20 *
  • 16:20 *
  • 18:20 *
  • 20:15 *
  • 22:15 *

Арена Младост

Адрес: ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк 3
петък (24 февруари)
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 19:45 *
  • 22:00 *
събота (25 февруари)
  • 13:30 *
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 19:45 *
  • 22:00 *
неделя (26 февруари)
  • 13:30 *
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 19:45 *
  • 22:00 *
понеделник (27 февруари)
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 19:45 *
  • 22:00 *
вторник (28 февруари)
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 19:45 *
  • 22:00 *
сряда (01 март)
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 19:45 *
  • 22:00 *
четвъртък (02 март)
  • 15:30 *
  • 17:45 *
  • 19:45 *
  • 22:00 *
Видео

bTV Studios

За филма

Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник".

Жанр: Екшън, Фантастика, Приключенски
Русия / 2016 / 89 минути
Сценарист: Андрей Гаврилов
Режисьор: Сарик Андреасян
В ролите: Вячеслав Разбегаев, Санжар Мадиев, Валерия Шкирандо, Антон Пампушний, Себастиян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Александър Семьонов, Владимир Бутенко, Мила Максимова
Оператор: Максим Осадчий
Продуцент: Владимир Поляков, Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян

В годините на Студената война, секретната военна организация "Патриот" сформира отряд от супергерои.

Всеки един от тези бойци притежава уникални умения, които обаче остават в пълна тайна дълги години - до деня, в който светът не е заплашен от глобална ядрена заплаха...
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